Armênia x Escócia: onde assistir e horário da Liga das Nações (14/06)

Pela quarta rodada da Liga das Nações, as equipes de Armênia x Escócia disputam os três pontos nesta terça-feira, 14 de junho, no Estádio Republicano, em Erevan. Com a bola rolando a partir das 13h (Horário de Brasília), descubra onde assistir e todas as informações do jogo de hoje.

As duas seleções precisam reparar o dano que a derrota na última rodada causou. A Escócia perdeu para a Irlanda, enquanto os armênios foram derrotados pela Ucrânia fora de casa.

Armênia e Escócia:

Rodada: Quarta rodada no grupo 1 da liga B

Data: 14/06/2022

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Republicano, em Erevan, na Armênia

Arbitragem: Nikola Dabanović

Onde assistir Armênia x Escócia hoje:

O jogo entre Armênia x Escócia hoje vai passar no SporTV 2 (TV paga).

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal do SporTV pode ser encontrado nos aparelhos de todos os assinantes do Brasil. É necessário sintonizar para curtir ou, se você ainda não é membro, deve entrar em contato com a sua operadora.

Se preferir, pode curtir através do Globo Play, serviço de streaming, pelo aplicativo de celular, tablet, computador ou smart TV.

Escalações Armênia x Escócia:

Provável escalação da Armênia:

Yurchenko; Hovhannisyan; Mkrtchyan, Mkoyan, Voskanyan, Monroy; Barseghyan, Dashyan, Udo, Bayramyan; Babayan. Técnico: EJoaquín Caparrós

Provável escalação da Escócia:

Gordon; McKenna, Hanley, Hendry; Robertson, McGregor, McTominay, Ralston; McGinn, Christie e Adams. Técnico: Steve Clarke

Palpites Armênia x Escócia

Com o mesmo número de vitórias, as seleções da Armênia e Escócia vão protagonizar um confronto bastante pegado dentro de campo nesta terça-feira.

Os escoceses tem um jogo a menos, mas mesmo assim não mostram bom futebol dentro de campo. Já os armênios jogam em casa, mas também não mostram bom lado ofensivo ou até mesmo uma defesa implacável, capaz de parar os rivais.

É por isso que o torcedor deve ficar atento do começo até o apito final se quiser curtir a partida.

+ Penta: qual foi a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou?