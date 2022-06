Penta: qual foi a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou?

Última taça da Copa do Mundo do Brasil foi em 2002

O pentacampeonato não é para qualquer um. O Brasil é a única seleção que ganhou cinco vezes a Copa do Mundo. A primeira vitória foi em 1958, jogando contra a Suécia, país que sediava a Copa naquele ano. Em 2022, a equipe brasileira sai em busca do hexacampeonato, desejado há tantos anos pelos torcedores. Mas, há quanto tempo é essa espera? Qual foi a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou?

Qual foi a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou

A última Copa do Mundo que o Brasil ganhou foi em 2002, na Coréia do Sul, na conquista do penta. Em 30 de junho, faz 20 anos que a Seleção Brasileira não ganha a Copa do Mundo.

O pentacampeonato ocorreu em 2002, quando a seleção canarinho derrotou a Alemanha por 2×0 na final da Copa do Japão e Coreia do Sul.

O Brasil esteve invicto até o final da competição, com 100% de aproveitamento, e, no jogo de decisão contra a Alemanha, um nome brilhou: Ronaldo. O fenômeno marcou os dois gols do título, depois de fazer uma excelente campanha. Tanto foi o sucesso do craque que naquele mesmo ano ganhou o prêmio Bola de Ouro, como melhor jogador do mundo em 2002.

O mais curioso da Copa de 2002 foi que a maioria dos torcedores estava completamente descrente com a possibilidade da vitória brasileira. Em 1998, houve a esperança de vitória, quando o Brasil chegou à final, mas perdeu o título para a França. Nas Olimpíadas de 2000, o time de futebol brasileiro foi eliminado nas quartas de final pela equipe de Camarões. E na Copa das Confederações, em 2001, perdeu para a França nas semifinais e ainda foi derrotado pela Austrália na disputa do terceiro lugar.

Quase não havia esperança para os torcedores. Ainda mais após o sufoco que foi a classificação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2002. A equipe verde-amarela foi classificada para a Copa em 4º lugar nas Eliminatórias, perigando para não ficar de fora. Conseguiu a vaga para a competição na última rodada, derrotando a Venezuela.

Outro símbolo da insatisfação dos torcedores foi a decisão de Felipão, treinador da seleção brasileira da época, de não levar Romário para a Copa. O jogador era aclamado pelo público e tinha o peso do tetracampeonato de 1994 nas costas. Era um jogador de renome, porém já mais velho (na época com 36 anos).

A verdade é que toda essa descrença foi sumindo aos poucos, quando a equipe foi derrotando os seus rivais em campo.

Quais foram os adversários do Brasil na Copa de 2002?

Na primeira fase da Copa do Mundo de 2002, o Brasil teve a missão de enfrentar Turquia, China e Costa Rica, e venceu todos, dois deles com placares elásticos:

Brasil 2×1 Turquia

Brasil 4×0 China

Brasil 5×2 Costa Rica

Nesse primeiro jogo, diante da Turquia, quem fez os gols foram Ronaldo e Rivaldo. Contra a China, marcaram: Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo. E contra a Costa Rica, os tentos do Brasil vieram através de Ronaldo, Edmílson, Rivaldo e Júnior. Com a vitória nos três jogos da fase de grupos, o Brasil foi se classificando na Copa do Mundo.

Oitavas: Brasil 2×0 Bélgica

Quartas: Inglaterra 1×2 Brasil

Semi: Brasil 1×0 Turquia

Final: Alemanha 0x2 Brasil

Quais seleções têm mais títulos na Copa do Mundo?

O Brasil é a seleção com mais títulos na Copa do Mundo. Ao todo, são cinco troféus na conta. No entanto, outras seleções correm logo abaixo buscando chegar ao topo do ranking, são elas a Alemanha e a Itália, ambas com quatro títulos.

A Azurra, apesar do tetracampeonato, passa por uma situação bem difícil. Este ano, pela segunda vez consecutiva, não jogará a Copa do Mundo. Por outro lado, a Alemanha está firme e forte no Mundial, fazendo parte do grupo E da Copa do Mundo 2022. A chance das equipes da Alemanha e do Brasil se enfrentarem acontecerá apenas nas quartas de final.

No ranking de maiores campeões da Copa do Mundo ainda tem para somar à conta a Argentina, França e Uruguai, cada uma com duas conquistas em suas histórias. Além de Espanha e Inglaterra, com uma Copa do Mundo no currículo de cada uma.

Veja só a lista de campeões da Copa do Mundo:

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)

Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)

Argentina: 2 títulos (1978, 1986)

França: 2 títulos (1998, 2018)

Uruguai: 2 títulos (1930, 1950)

Inglaterra 1 título (1966)

Espanha: 1 título (2010)

Quantas vezes o Brasil perdeu a Copa do Mundo?

Em 2022, a Copa do Mundo do Catar entra na sua 22ª edição, tendo o Brasil participado de todas elas, desde 1930.

Quando falamos em pior campanha da seleção canarinho em Copas, precisamos destacar as competições de 1934 e 1966. A primeira delas foi disputada na Itália e o Brasil caiu fora logo na primeira fase; não diferente, em 66, o Brasil fez uma campanha desastrosa caindo logo na fase de grupos. A equipe verde-amarela conseguiu perder para todos os times, exceto a Bulgária.

Já quando falamos em derrotas brasileiras nas finais das Copas do Mundo, são apenas duas recordações. O Brasil foi vice em 1950, quando perdeu para o Uruguai em pleno Maracanã, e em 1998, quando foi derrotado pela França por 3×0, em jogo extremamente frustrante pela lesão de Ronaldo às vésperas da partida.

Na soma geral, a seleção Canarinho disputou sete finais, tendo vencido cinco. Assim, pode-se dizer que o Brasil tem bom desempenho em campo quando chega à final da Copa do Mundo. Mais precisamente, a Seleção Brasileira tem 71,4% de aproveitamento nas decisões de Mundiais