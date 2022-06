Armênia x Irlanda: onde assistir hoje e horário da Liga das Nações (04/06)

Pela Liga das Nações, a partida válida pela primeira rodada da Liga B traz o embate entre Armênia x Irlanda neste sábado, 4 de junho, a partir das 10h (Horário de Brasília), no Iravan City Stadium, em Yerevan. Para não perder nenhum lance do confronto, saiba onde assistir ao vivo hoje.

Saiba onde assistir Armênia x Irlanda hoje ao vivo

O jogo entre Armênia e Irlanda hoje será transmitido ao vivo no Star+, serviço de streaming.

Com transmissão exclusiva, o streaming é o único que exibe as emoções do confronto na primeira rodada da Liga das Nações neste sábado. O jogo não vai passar na televisão.

A única maneira de acompanhar é através da plataforma pelo celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV caso seja assinante.

Informações do jogo do Armênia e Irlanda hoje:

Data: 04/06/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Iravan City Stadium, em Yerevan, na Armênia

Arbitragem: Radu Petrescu

Onde assistir: Premiere

Armênia e Irlanda na Liga das Nações

A seleção da Armênia fez bonito na temporada passada durante a Liga das Nações. A equipe conquistou a classificação para a Liga B e, este ano, quer estrear com vitória em cima dos irlandeses. O elenco não conseguiu avançar para a Copa do Catar, mas promete fazer o possível e impossível para chegar até o acesso da elite.

Do outro lado, a Irlanda não foi rebaixada, mas também não brigou pelo acesso na Liga B da competição durante o ano passado. Por isso, a seleção entra em campo neste sábado buscando os três pontos em busca de começar o ano durante a Data FIFA com o pé direito, sem também jogar a Copa do Mundo.

Escalação da Armênia: David Yurchenko; Jordy Ararat, Varazdat, Styopa, Arman; Tigran, Eduard, Solomon, Khoren; Vahan e Erik Vardanyan. Técnico: Joaquin Caparros

Escalação da Irlanda: Kelleher; Dara O’Shea, John Egan, Nathan Collins; Ryan Manning, Alan Browne, Conor, Matt Doherty; Callum, Will Keane e Chiedozie. Técnico: Stephen Kenny

Palpites Armênia x Irlanda

O jogo entre as seleções da Armênia e Irlanda promete ser equilibrado, pois não há favoritos.

Ambas as equipes possuem um desempenho regular dentro de campo, mesmo deixando a desejar em alguns quesitos como o defensivo e até mesmo no ataque. Porém, vão se esforçar até o apito final para buscar a vantagem nesta primeira rodada. O torcedor pode esperar um jogo pegado por ambos os lados.

A última vez que as equipes se enfrentaram aconteceu em 11 de outubro de 2011, em confronto válido pela primeira fase das Eliminatórias para a Eurocopa na temporada seguinte.

O time da Irlanda levou a melhor por 2 x 1, mas teve trabalho para passar da adversária que quase empatou.

