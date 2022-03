Arminia Bielefeld x Augsburg: onde assistir de graça e horário 04/03/2022

Arminia Bielefeld x Augsburg se enfrentam nesta sexta, pela 25ª rodada no Campeonato Alemão na Schüco Arena. O OneFootball transmite a partida de graça para todo o Brasil direto do site e também aplicativo a partir das 16h30 (de Brasília). Confira a seguir os detalhes.

Onde assistir Arminia Bielefeld x Augsburg

O jogo entre Arminia Bielefeld x Augsburg vai passar no streaming OneFootball, a partir das 16h30, horário de Brasília, pelo Campeonato Alemão para todo o país.

A plataforma está disponível de graça pelo site (www.onefootball.com) e também pelo aplicativo para Android e iOS para baixar.

Informações do jogo de Arminia Bielefeld x Augsburg hoje

Data: 04/03/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Schüco Arena, em Bielefeld

Onde assistir jogo de hoje: OneFootball

Últimos jogos

17/10/2021 – Augsburg 1 x 1 Arminia – Campeonato Alemão

17/04/2021 – Augsburg 0 x 0 Arminia – Campeonato Alemão

16/12/2020 – Arminia 0 x 1 Augsburg – Campeonato Alemão

Confira como foi o último jogo entre as equipes.

Escalação do Arminia Bielefeld e Augsburg

Em décimo quarto lugar no Campeonato Alemão, o time do Arminia se mantém com 25 pontos. Depois de tropeçar na última rodada, o elenco precisa da vitória nesta sexta-feira se quiser continuar subindo na classificação e, dessa maneira, se afastar por completo da zona de rebaixamento.

Os anfitriões não tem desfalques.

Escalação do Arminia: Ortega; Brunner, Ramos, Nilsson, Laursen; Kunze, Schöpf; Wimmer, Castro, Okugawa; Serra

O time do Augsburg aparece logo atrás, em décimo quinto lugar com 23 pontos, colecionando cinco vitórias, oito empates e onze derrotas no Campeonato Alemão. Entretanto, mesmo se vencer o jogo de hoje, não deixa a sua posição, mas continua a somar pontos, o que é extremamente importante na decisão.

Dorsch, suspenso, e Finnbogason, Gumny e Strobl estão fora por lesões.

Escalação do Augsburg: Gikiewicz; Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai, Caligiuri; Maier, Gruezo, Pedersen; Gregoritsch. Hahn, Vargas

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias do Campeonato Alemaõ.