Assistir Benfica hoje: onde vai passar o jogo do Benfica x Chelsea no Mundial

O Chelsea enfrenta o Benfica em Charlotte no sábado com o objetivo de chegar às quartas de final do Mundial de Clubes. O jogo começa às 17h (de Brasília), com direito a prorrogação se necessário for. O ganhador do duelo enfrenta o Palmeiras.

Transmissão do jogo do Benfica e Chelsea

A boa notícia para os fãs de futebol é que há cinco formas de assistir Benfica e Chelsea: TV Globo, Globoplay, Sportv, DAZN e Cazé TV. O jogo do Benfica x Chelsea de Monique começa às 17h.

O torcedor tem duas opções para assistir no canal do Casimiro: a primeira é acompanhar tudo pelo Youtube, no canal do Cazé TV. É simples, rápido e fácil. Abra o site ou o aplicativo em seu dispositivo, pesquise “Cazé TV”, e escolha a primeira opção disponível com o logo do streamer.

Transmissão ao vivo: os espectadores também podem assistir à ação ao vivo pelo site da DAZN, mediante inscrição.

A DAZN é a emissora global da nova Copa do Mundo de Clubes e exibirá todas as partidas da competição.

Escalações previstas

O Benfica tem uma bela mistura de juventude e experiência, com Ángel di María e Nicolas Otamendi desempenhando papéis-chave. Conta também com uma série de jovens jogadores talentosos, como Orkun Kokcu e Andreas Schjelderup, enquanto Renato Sanches comandará o meio-campo. Vangelis Pavlidis é uma verdadeira ameaça no ataque e o Benfica punirá qualquer erro defensivo do Chelsea.

Agora está bem claro qual é o time titular de Enzo Maresca, mas será que ele sabe? Será intrigante ver se Reece James começa como lateral-direito ou meio-campista, ou se Moisés Caicedo é o escolhido para a posição de lateral-direito. Se Caicedo começar como lateral-direito, podemos esperar que Romeo Lavia comece no meio-campo com Enzo Fernández.

O Benfica deve escalar Trubin; Aursnes, Silva, Otamendi, Dahl; Sanches, Barreiro; Di Maria, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis

O Chelsea tem à disposição os jogadores Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Madueke, Palmer, Neto; Delap.