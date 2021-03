Arminia x Werder Bremen: onde assistir e escalações do jogo – 10/03/2021

Arminia e Werder Bremen se enfrentam nesta quarta-feira (10), a partir das 14h30 (horário de Brasília), na Schüco Arena, em jogo atrasado pela 20ª rodada do Campeonato Alemão. Ambas as equipes lutam para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir.

Arminia x Werder Bremen: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como chegam as equipes para o jogo?

Em 16º com dezenove pontos, o Arminia aparece na zona de rebaixamento. Dessa maneira, precisa somar pontos para escapar da degola de qualquer maneira. Ao todo, venceu cinco jogos, empatou quatro e perdeu catorze. No jogo de hoje, Soukou, Brunner e Cordova não estão disponíveis.

Enquanto isso, o Werder Bremen está em 12º com vinte e sete pontos. Com o propósito de garantir vaga em competições internacionais, o time visitante tem que continuar somando pontos. Entretanto, mesmo se vencer nesta quarta, não pula de posição. Dessa maneira, o Bremen não tem em seu plantel Michael Zetterer.

Possíveis escalações de Arminia x Werder Bremen

Possível Arminia: Ortega; De Medina, Pieper, Nilsson, Laursen; Kunze, Prietl; Doan, Vlap, Okugawa; Klos.

Possível Werder Bremen: Pavlenka; Veljkovic, Toprak, Friedl; Gebre Selassie, Eggestein, Möhwald, Augustinsson; Sargent, Rashica; Füllkrug.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no domingo (07) em jogos pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. Primeiramente, o Werder Bremen ficou no empate com o Colônia por 1 a 1.

Por outro lado, o Arminia também empatou, mas ficou no empate sem gols contra o Union Berlin.

