Jogos de hoje na TV: confira as partidas de quarta-feira – 10/03/2021

A quarta-feira, dia 10 de março, traz jogos das mais variadas divisões tanto do futebol nacional quanto do internacional. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

No futebol brasileiro, a fase inicial da Copa do Brasil segue em todo vapor. Enquanto isso, os jogos de volta nas oitavas da Champions League decidem quem se classifica para as quartas de final.

Copa do Brasil – Jogos de hoje na TV

A temporada 2021 apresenta na fase inicial sete jogos nesta quarta-feira (10). Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Vasco x Planaltina – 15h – Sub-20 – CBF TV

Botafogo x Castelo-TO – 15h – Sub-20 – CBF TV

Gama x Ponte Preta – 15h30 – Sem transmissão

Madureira x Paysandu – 15h30 – Sportv

Nacional x São José-Ro – 16h – Sub-20 – CBF TV

4 de Julho x Confiança – 16h – Sem transmissão

São Raimundo x Atlético-GO – 17h – Sub-20 – CBF TV

Rio Branco x Sampaio Corrêa – 18h – Sem transmissão

Cianorte x Paraná – 18h – Sem transmissão

Juazeirense x Sport – 19h15 – Sport

Moto Club x Botafogo – 21h30 – Sportv

Libertadores – Jogos de hoje na TV

Também em fase preliminar, a Libertadores da Conmebol apresenta na noite de hoje quatro jogos na segunda fase. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Universidad de Quito x Libertad – 19h15 – Fox Sports

Grêmio x Ayacucho – 21h30 – SBT e CONMEBOL TV

Caracas x Junior Barranquilla – 21h30 – CONMEBOL TV

Universidad de Chile x San Lorenzo – 21h30 – Fox Sports

Campeonato Potiguar – Jogos de hoje na TV

O jogo desta quarta-feira é válido pela terceira rodada da primeira fase. Assim, saiba onde assistir.

Palmeira x ABC – 15h – Youtube Oficial da BAND-RN

Champions League –Jogos de hoje na TV

A quarta-feira (10) recebe os jogos de volta em dois confrontos das oitavas de final na UEFA Champions League. Entretanto, nas primeiras partidas, o PSG goleou em 4 a 1 o Barceloa. Do outro lado, o Liverpool saiu na frente ao vencer por 2 a 0 a equipe do RB Leipzig. Assim, veja onde assistir aos jogos assistir de hoje na TV e os horários.

Liverpool x RB Leipzig – 17h – Canal TNT, Facebook TNT Sports e Estádio TNT

PSG x Barcelona – 17h – Facebook TNT Sports e Estádio TNT

Campeonatos Internacionais –Jogos de hoje na TV

Inglês