ASA x CSA: onde assistir ao vivo jogo de hoje – 27/3/2021

Pela 5ª rodada do Campeonato Alagoano 2021, ASA e CSA se enfrentam neste sábado (27), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Arapiraca. Invicto no Estadual, o Azulão mira a liderança da competição, enquanto o Fantasma ainda busca sua primeira vitória no campeonato. Saiba onde assistir ao vivo o confronto entre ASA e CSA.

Como assistir ao vivo ASA e CSA?

O canal no Youtube da Federação Alagoana de Futebol (FAF) exibe o duelo ao vivo para todo o país, a partir das 17h. No entanto, o confronto não terá transmissão da televisão, sendo o canal da entidade a única maneira de assistir a partida.

Onde e quando será ASA e CSA?

A partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Alagoano de 2021, entre ASA e CSA, será de mando de campo do Fantasma. Por isso, o confronto ocorre no Estádio Municipal de Arapiraca, em Arapiraca, Alagoas. A bola rola às 17h (horário de Brasília), deste sábado, dia 27 de março.

Invicto no Estadual até então, o Azulão está na terceira posição, a dois pontos do líder CRB. Na estreia da competição, a equipe empatou com o Murici em 0 a 0, mas na sequência venceu Jacyobá e o Centro Esportivo Olhodagüense (CEO), por 4 a 1 e 5 a 0, respectivamente. Com as goleadas, o clube é detentor do melhor ataque do Campeonato Sergipano, tendo balançado as redes nove vezes. O CSA também possui uma das melhores defesas, com apenas um gol sofrido.

Por outro lado, o ASA segue sem nenhum triunfo na competição e amarga a penúltima posição, com dois pontos. O clube estreou no Estadual com empate diante do Jacyobá em 0 a 0, mas na sequência perdeu para o CRB por 2 a 1, e voltou a ficar no empate em seu último jogo, desta vez diante do Clube Sociedade Esportiva (CSE).

Tabela da 5ª rodada do Campeonato Alagoano

Coruripe 1 x 1 Jacyobá

Murici 0 x 1 Desportivo Aliança

Sábado

ASA x CSA – 17h

Domingo

CSE x CEO – 16h

