Assista jogo do Benfica hoje: onde assistir Tirsense x Benfica – 09/04

O Benfica volta a jogar nesta quarta-feira, 9 de abril, contra o Tirsense pela a pela semifinal da Taça de Portugal 2024/2025. No Estádio Cidade de Barcelos, o jogo do Benfica hoje começa às 16h45 (de Brasília) com transmissão ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Benfica hoje ao vivo

Sem transmissão em canais de TV, o jogo do Benfica vai passar só no Nsports no Youtube, às 16h, em todo o país.

É só acessar o canal e acompanhar a partida gratuitamente. Em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelos canais RTP e Sport TV.

Ainda para o Brasil, Não há transmissão de transmissão televisiva direta para este jogo. No entanto, algumas plataformas de streaming e casas de apostas licenciadas podem oferecer a transmissão ao vivo.

Qual é a escalação do jogo do Benfica hoje?

O clube vem embalado por vitórias e entra em campo com os jogadores Samuel, Leandro Santos, António Silva, Bajrami e Dahl; Florentino, Leandro Barreiro e Kokcu; Bruma, Amdouni e Bellotti.

Quem é o maior vencedor da Taça de Portugal?

O Benfica é o maior campeão da Taça de Portugal com 26 títulos. A diferença para o segundo maior vencedor da história do torneio, o Porto, é de oito troféus.

O último título conquistado pelo Benfica foi em 2016/17, quando venceu o Vitória SC na grande final da edição pelo placar de 2 a 1.

Enquanto isso, o primeiro troféu da competição veio em 1939/40, apenas o segundo ano da história da Taça de Portugal.

Os times que participam da Taça da Liga Portuguesa são oriundos das duas principais ligas nacionais: a Primeira Liga e a Segunda Liga ou “LigaPro”. Ao contrário da Taça de Portugal ou das Taças da Liga na Inglaterra e na França, não há qualificação europeia para quem vencer este torneio.

As 12 equipes com as piores classificações na competição são sorteadas aleatoriamente para jogar em seis partidas únicas. Os vencedores são acompanhados por mais 18 equipes na segunda rodada, que é realizada da mesma forma.

Os 12 vencedores da segunda fase se juntam aos quatro times mais bem classificados, que têm direito a uma vaga na fase de grupos. Nesse momento, as 16 equipes finalistas são divididas em quatro grupos de 4.

Em cada grupo, as equipes jogam entre si apenas uma vez, os times grandes sempre jogam fora de casa e, ao final dos três jogos, os vencedores de cada um dos quatro grupos se classificam para as semifinais.

A fase semifinal, disputada no início de janeiro, ainda oferece a vantagem de jogar em casa para duas das equipes, com jogos únicos em vez de jogos de ida e volta. Assim que os finalistas forem conhecidos, ocorrerá o play-off no final de janeiro.

