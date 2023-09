Assistir Equador x jogo do Uruguai nas Eliminatórias ao vivo - 12/09

As Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul apresentam o jogo do Uruguai nesta terça-feira, 12 de setembro, contra o Equador pela segunda rodada. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, por isso saiba onde assistir Equador x Equador hoje.

Assistir o jogo do Uruguai x Equador nas Eliminatórias ao vivo

O Sportv 2 transmitirá a rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo para a federação Conmebol ao vivo com o jogo do Uruguai e Equador hoje, às 18h, horário de Brasília. A partida é exibida ao vivo nas operadoras de TV por assinatura. Quem tem a assinatura do Globoplay assiste a retransmissão na plataforma.

A La Tri, que perdeu por 1-0 para a Argentina em Buenos Aires na semana passada, está na última posição da classificação das Eliminatórias Sul-Americanas com -3 pontos, punição imposta pelo Tribunal Arbitral do Esporte após escalar irregularmente Byron Castillo.

A Celeste venceu o Chile por 3-1, em Montevidéu, com atuação impressionante dos jogadores no ataque e na defesa na última sexta. O treinador Marcelo Bielsa criticou o desempenho do grupo e nesta terça promete mudanças para a segunda rodada.

Prováveis escalações do jogo do Uruguai x Equador:

Escalação do Uruguai: Rochet; Pumita Rodriguez, Cáceres, Viña, Mathias Olivera; Valverde, De la Cruz, Ugarte; Pellistri, Maxi Gómez e Núñez.

Escalação do Equador: Galíndez; Torres, Pacho, Hurtado, Arboleda; Gruezo, Caicedo, Estupiñan, Cifuentes; Kevin Rodríguez e Valencia.

Saiba quando vai ser a próxima Copa do Mundo da FIFA

Como funciona as Eliminatórias da Copa?

Para chegar até o Mundial da FIFA, as seleções de cada um dos continentes disputam as Eliminatórias para a Copa do Mundo, como é o caso da América do Sul. As dez equipes jogam o campeonato para definir as seis vagas e o classificado para a repescagem mundial.

As seleções de Brasil, Argentina, Uruguai, Equador, Peru, Bolívia, Colômbia, Chile, Venezuela e Paraguai jogam 18 rodadas em dois turnos, isto é, se enfrentam em ida e volta por pontos corridos. Cada vitória dá três pontos enquanto o empate garante um para os dois lados.

Os seis primeiros na tabela carimbam o passaporte para a Copa do Mundo, enquanto o sétimo garante a vaga para a repescagem mundial, seguindo o chaveamento imposto pela FIFA.

Classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo

Dez seleções da América do Sul disputam as Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo da FIFA em 18 rodadas por turno e returno, isto é, as equipes se enfrentam duas vezes entre pontos corridos.

Os seis primeiros da classificação avançam para o Mundial, enquanto o sétimo disputará a repescagem mundial.

1 Brasil - 3 pontos

2 Uruguai - 3 pontos

3 Argentina - 3 pontos

4 Colômbia - 3 pontos

5 Paraguai - 1 ponto

6 Peru - 1 ponto

7 Venezuela - 0 pontos

8 Chile - 0 pontos

9 Bolívia - 0 pontos

10 Equador - menos 3 pontos

