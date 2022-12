Quando vai ser a próxima Copa do Mundo da FIFA?

Saiba quando as seleções volta a jogar na Copa do Mundo, competição criada pela FIFA

A Copa do Catar ainda nem acabou, mas o torcedor já está pensando na próxima Copa do Mundo da FIFA. Realizada de quatro em quatro anos, a competição reúne as maiores seleções onde a valiosa taça dourada está em jogo. Mas qual é a data da próxima Copa do Mundo e onde vai ser?

A primeira Copa do Mundo da FIFA foi realizada em 1930 e tem sido realizada em intervalos regulares desde então, parando apenas para a Segunda Guerra Mundial. A Copa do Mundo de 2022 no Catar será a 22ª Copa do Mundo da história.

Haverá grandes mudanças na Copa do Mundo após o torneio de 2022 e, portanto, a edição de 2026 será muito aguardada após o término do campeonato no Catar.

Próxima Copa do Mundo de 2026 será em três países

As Copas do Mundo da FIFA são tradicionalmente realizadas a cada quatro anos, o que significa que o próximo torneio será em 2026. O torneio mundial de futebol será sediado nos Estados Unidos, Canadá e México. Será a primeira Copa do Mundo em conjunto desde 2002 no Japão e na Coreia do Sul.

Além disso, a Copa do Mundo de 2026 contará com a mais recente expansão, com a Fifa aumentando o campo das atuais 32 equipes para 48.

Diferentemente da edição no Catar, onde o evento foi disputado em novembro e dezembro devido ao forte calor do país árabe no meio do ano, a próxima Copa do Mundo de 2026 deve voltar a ser jogada em junho e julho. Em todas as outras edições, o Mundial sempre foi concorrido no meio do ano.

A América do Norte vai receber o evento mais aguardado por torcedores depois de 32 anos. Já o Canadá receberá uma Copa do Mundo pela primeira vez. Os Estados Unidos e México já foram sedes nos anos de 1994, 1970 e 1986 respectivamente.

Confira as cidades escolhidas para receber a Copa de 2026

Canadá: Vancouver e Toronto.

México: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

Estados Unidos: Boston, Los Angeles, Seattle, São Francisco, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Filadélfia, Miami e Nova York

Veja os detalhes da copa de 2026

Quando começam as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026?

Ainda não há informação oficial sobre as eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2026. O que se sabe até agora é que o sorteio da fase de grupos, no entanto, está marcado para dezembro de 2025.

A FIFA confirmou que os três anfitriões da Copa do Mundo de 2026, Estados Unidos, Canadá e México, se classificarão automaticamente para o torneio, como é tradição na Copa do Mundo.

Acreditava-se que esse era o caso há anos, conforme referenciado no pacote de candidaturas do United para 2026 , e a FIFA finalmente o confirmou em agosto de 2022, durante uma visita de Gianni Infantino à Guatemala.

O formato da Copa do Mundo vai mudar?

Ao que tudo indica, a próxima Copa do Mundo vai ter um formato bastante diferente. Serão 48 seleções, um aumento de dezesseis vagas na primeira fase da competição pela primeira vez na história.

A FIFA ainda não bateu o martelo sobre o formato da competição, mas dá para imaginar alguns sistemas de disputa disponíveis. A mudança é parte de uma promessa feita por Gianni Infantino, Presidente da FIFA.

De acordo com o GE, o Conselho da FIFA pode optar por fazer 16 grupos com três seleções, 12 grupos com quatro equipes ou duas chaves com 24 seleções.

Ao todo, serão 80 jogos com um aumento significativo de 25%. Com o aumento de seleções, novos competidores vão pintar na Copa do Mundo, chance de novos vencedores.

Onde assistir a Copa do Mundo em 2026?

A próxima Copa do Mundo será transmitida novamente na Globo em 2026. O contrato da emissora é válido em 2022 e também na edição seguinte.

Porém, ao que indica o jornal Lance, a emissora carioca não vai ter a exclusividade só para ela. Trata-se de uma escolha para reduzir gastos no contrato. Isso significa que outro canal também pode comprar os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026, além da Globo, tanto na TV aberta como fechada.

A Globo vai transmitir os jogos tanto em seus canais como também na plataforma digital, através do GloboPlay.

