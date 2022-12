Saiba com quem fica a taça mais importante do futebol, a Copa do Mundo da FIFA, ao fim da competição

Quem fica com a taça da Copa do Mundo?

A Copa do Mundo é o maior torneio de futebol do planeta. Seleções de todos os continentes brigam dentro de campo para levar para casa a tão desejada taça da Copa do Mundo, dourada e com detalhes em verde na base. Mas ao fim do campeonato, quem fica com o troféu? Saiba qual é o destino da taça e quais as especificações do tão popular título.

O campeão fica com a taça da Copa do Mundo?

Para a surpresa do torcedor, a seleção campeã da Copa do Mundo não fica com a taça original, mas sim com uma réplica idêntica a original.

Ao término do jogo da final na Copa do Mundo, o capitão da equipe vencedora recebe a taça da Copa do Mundo em suas mãos do presidente da FIFA ou ex-jogador escolhido pela entidade e, aí, comemora com os outros jogadores.

Porém, o time só fica com a taça original durante a entrega das medalhas e a comemoração em campo. Assim que a festa acaba, a FIFA entrega a réplica da taça da Copa do Mundo banhada a ouro, em vez de ouro maciço, e gravado o ano, o país anfitrião e o nome do vencedor.

Assim que a FIFA recolhe a taça original, ela é levada para a sede em Zurique, na Suíça, segundo informa o portal G1, onde fica em segurança para evitar furtos. Isso acontece desde 2006.

Quanto pesa a taça da Copa do Mundo?

Feita de ouro maciço de 18 quilates, a taça da Copa do Mundo pesa 6,142 kg e tem 36,8 cm de altura, de acordo com o site da FIFA. Além disso, a base do troféu tem 13 cm de diâmetro.

O troféu da FIFA é uma das relíquias mais preciosas do futebol. No alto da taça é possível enxergar o retrato de dois homens segurando o globo no alto, sob o mesmo design desde 1974.

O troféu da Copa do Mundo só pode ser tocado e segurado por um seleto grupo de pessoas, como ex-jogadores que venceram o campeonato ou figuras importantes do estado como Presidentes ou até mesmo representantes da entidade.

Ao fim da edição de 1970, a FIFA lançou um concurso para escolher o novo modelo da taça da Copa do Mundo. O vencedor foi Silvio Gazzaniga, produzido pela GDE Bertoni. O desenho é o que conhecemos hoje, segundo informações do jornal espanhol Marca.

3⃣ years today, this Trophy will be handed out again 🌍🏆 Roll on 18 December 2022 and the #WorldCup Final! 🙌 pic.twitter.com/TIHfVBRTOI — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2019

Todos os campeões da Copa do Mundo da FIFA

O maior campeão da Copa do Mundo é o Brasil, com cinco títulos conquistados na história do torneio. Os troféus foram conquistados nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 pela última vez.

Alemanha e Itália conquistaram quatro taças, enquanto a Argentina venceu a Copa do Catar em 2022 e tornou-se tricampeã do mundo sob o comando de Lionel Messi.

Confira a lista completa de campeões da Copa do mundo.

Brasil - 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Alemanha - 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

Itália - 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

Argentina - 3 títulos (1978, 1986 e 2022)

França - 2 títulos (1998 e 2018)

Uruguai - 2 títulos (1930 e 1950)

Espanha - 1 título (2010)

Inglaterra - 1 título (1966)

