Assistir jogo da Inter de Milão x Spezia hoje: canal e horário – 01/12

Pela décima quinta rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebe o Spezia nesta quarta-feira, 01/12, às 14h30 (horário de Brasília) jogando no Giuseppe Meazza em confronto que promete embolar a tabela. Confira onde assistir o jogo da Inter de Milão.

Onde assistir ao jogo da Inter de Milão x Spezia hoje: O confronto entre Inter de Milão e Spezia terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, cidade de Milão, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em terceiro lugar com 31 pontos, a Inter de Milão tem a oportunidade de seguir viva na briga pelo título da atual temporada do Campeonato Italiano se vencer o confronto desta quarta-feira. Isso porque, a atual campeã italiana, é a grande favorita para ganhar e, por isso, deve colocar em campo os seus melhores atletas. Por fim, coleciona nove vitórias, quatro empates e uma derrota.

Do outro lado, o Spezia não faz um bom início de temporada já que aparece em décimo sétimo lugar com 11 pontos, ou seja, está somente uma posição acima da zona de rebaixamento. Agora, o objetivo principal é faturar os três pontos para se afastar da degola mas, no geral, ganhar uma vaga em torneios internacionais está nos planos do clube.

Escalações de Inter de Milão x Spezia:

Os anfitriões não podem contar com Alexis Sánchez, Ranocchia, Darmian e De Vrij, lesionados.

Do outro lado, Leo Sena é o único desfalque para o jogo de hoje.

INTER DE MILÃO: Handanovic; Bastoni, D’Ambrosio, Skriniar; Dimarco, Çalhanoglu, Vidal, Dumfries, Brozovic; Lautaro, Correa (Dzeko)

SPEZIA: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Bastoni, Maggiore, Kovalenko; Antiste, Nzola, Strelec

