Assistir jogo do Villarreal x Barcelona hoje: canal e horário – 27/11

Sob o comando de Xavi, o Barcelona entra em campo para enfrentar o Villarreal neste sábado, 27/11, em confronto válido pela décima quinta rodada do Campeonato Espanhol a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio de La Cerámica. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo do Barcelona hoje ao vivo.

Onde assistir Villarreal e Barcelona: O confronto entre Villarreal e Barcelona hoje ao vivo terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio de La Cerámica, cidade de Vila-real, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Villarreal foi derrotado no meio da semana pelo Manchester United na Liga dos Campeões. Agora, recebe o Barcelona buscando se recompor na liga nacional. Em décima segunda posição com 16 pontos, o atual campeão da Liga Europa ganhou três jogos, empatou outros sete e perdeu também três, esperando a casa cheia para alavancar os jogadores.

Do outro lado, a chegada de Xavi como novo treinador do Barcelona trouxe novos ares ao clube. No meio da semana, o elenco tropeçou e ficou no empate sem gols com o Benfica na Liga dos Campeões, mas fez bonito. Agora, entra em campo no Campeonato Espanhol buscando a parte de cima enquanto ocupa a sétima posição com 20 pontos, tendo cinco triunfos, cinco empates e três derrotas.

Escalações de Villarreal x Barcelona:

Com Gerard Moreno desfalcado, o time anfitrião perde uma das peças principais do ataque. Do outro lado, os culés não tem Ansu Fati, Braithwaite, Pedri, Sergio Agüero e Sergi Roberto.

VILLARREAL: Rulli; Pedraza, Torres, Albiol, Foyth; Coquellin, Capoue, Parejo; Paco Alcácer, Danjuma, Pino

BARCELONA: Ter Stegen; Araújo, García, Alba, Piqué; De Jong, Busquets, Gavi; Demir, Depay, Dembele

