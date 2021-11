Jogos de hoje, sábado: onde assistir ao vivo e horário do futebol – 27/11

Neste sábado, 27 de novembro de 2021, uma programação especial vai tomar conta do fim de semana com confrontos pela Série A do Brasileirão e também na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Confira onde assistir aos jogos de hoje ao vivo e como acompanhar cada um dos duelos.

Jogos de hoje, sábado, ao vivo e onde assistir

Brasileirão Série A

Bragantino x América-MG – 19h30 – Premiere

São Paulo x Sport – 21h30 – SporTV (Menos SP) e Premiere

Libertadores

Flamengo x Palmeiras – 17h – SBT, Fox Sports, Conmebol TV e Star +

Copa do Nordeste Sub-20

Floresta x ABC – 15h – PPV do Nordeste FC

Sampaio Corrêa x Sport – 15h30 – PPV do Nordeste FC

Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina

Inglaterra x Áustria – 09h30 – Fox Sports

Campeonato Inglês

Arsenal x Newcastle – 09h30 – ESPN Brasil

Liverpool x Southampton – 12h – Fox Sports

Norwich x Wolves – 12h – Star +

Crystal Palace x Aston Villa – 12h – Star +

Brighton x Leeds – 14h30 – ESPN

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Preston x Fulham – 09h30 – Star +

Peterobrough United x Barnsley – 12h – Sem transmissão

Birmingham x Blackpool – 12h – Sem transmissão

Bournemouth x Coventry City – 12h – Sem transmissão

Swansea City x Reading – 12h – Sem transmissão

Luton Town x Cardiff – 12h – Sem transmissão

Hull City x Millwall – 12h – Sem transmissão

Stoke City x Blackburn Rovers – 12h – Sem transmissão

Huddersfield Town x Middlesbrough – 12h – Star +

Campeonato Alemão

Hertha Berlin x Augsburg – 11h30 – OneFootball

Bochum x Freiburg – 11h30 – OneFootbal

Colônia x Borussa M. – 11h30 – OneFootball

Wolfsburg x Borussia Dortmund – 11h30 – OneFootball

Greuther Furth x Hoffenheim – 11h30 – OneFootball

Bayern de Munique x Arminia – 14h30 – BAND e OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Erzgebirge Aue x Darmstadt – 09h30 – OneFootball

Karlsruher x Hannover – 09h30 – OneFootball

Schalke 04 x Sandhausen – 09h30 – OneFootball

Holstein Kiel x Werder Bremen – 16h30 – OneFootball

Campeonato Italiano

Sampdoria x Verona – 11h – Star +

Empoli x Fiorentina – 11h – Star +

Juventus x Atalanta – 14h – Fox Sports

Venezia x Inter de Milão – 16h45 – ESPN Brasil

Campeonato Espanhol

Alavés x Celta de Vigo – 10h – Star +

Valencia x Rayo Vallecano – 12h15 – ESPN

Mallorca x Getafe – 14h30 – Star +

Villarreal x Barcelona – 17h – Star +

Campeonato Francês

Lille x Nantes – 13h – Star +

Nice x Metz – 17h – Star +

Campeonato Português

Famalicão x Portimonense – 12h30 – Sem transmissão

Arouca x Boavista – 15h – Sem transmissão

Belenenses x Benfica – 17h30 – ESPN 2

Campeonato Argentino – Jogos de hoje ao vivo

Talleres x Aldosivi – 17h – Sem transmissão

Patronato x Godoy Cruz – 19h15 – Sem transmissão

Estudiantes x Vélez – 21h30 – Sem transmissão

Campeonato Chileno – Jogos de hoje ao vivo

O’Higgins x Antofagasta – 18h – Estádio TNT

Cobresal x Univ de Chile – 18h – Estádio TNT

Club de Desportes Melipilla x Everton – 18h – Estádio TNT

Campeonato Ucraniano – Jogos de hoje ao vivo

Mynai x Dínamo de Kiev – 09h – BandSports

Campeonato Belga – Jogos de hoje ao vivo

Seraing x St. Truiden – 12h15 – Star +

Sporting x Anderlecht – 16h45 – Star +

Campeonato Equatoriano – Jogos de hoje ao vivo

Independiente del Valle x Deportivo Cuenca – 22h – Star +

