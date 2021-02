Atalanta x Napoli: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (21/02)

Atalanta e Napoli se enfrentam neste domingo (21) a partir das 14h (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em jogo da 23ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Atalanta x Napoli: onde assistir o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Band, na tv aberta

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Possíveis escalações

Possível Atalanta: Gollini; Djimsiti, Palomino, Romero; de Roon, Pessina, Freuler, Gosens; Pašalić, Ilicic, Zapata.

Possível Napoli: Meret; Rrahmani, Lorenzo, Maksimović, Mario Rui; Bakayoko, Zieliński; Fabian Ruiz; Politano, Insigne, Osimhen.

Como vem as equipes para o jogo?

A Atalanta aparece em 7ª posição com quarenta pontos. Se vencer a partida de hoje, consegue alcançar as primeiras posições pelo saldo de gols, mas tem que torcer também por tropeços dos adversários. Ao jogo de hoje, Hateboer é o único desfalque.

Ademais, o Napoli aparece uma posição acima da Atalanta, também com quarenta. Dessa maneira, possui treze vitórias, um empate e sete derrotas. Então, para o confronto deste domingo, possui diversos jogadores lesionados, como Ospina, Hysaj, Mertens, Petagna, Lozano, Manolas e Demme.

Outros jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a 23ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Fiorentina 3 x 0 Spezia

Cagliari 0 x 1 Torino

Lazio 1 x 0 Sampdoria

Genoa 2 x 2 Verona

Sassuolo 1 x 1 Bologna

Parma x Udinese – 08h30

Milan x Inter de Milão – 11h

Benevento x Roma – 16h45

Juventus x Crotone – Segunda-feira – 16h45

Últimos jogos de Atalanta e Napoli

Pela 22 rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta entrou em campo no domingo (14) contra o Cagliari. Por 1 a 0, venceu o time da Sardegna.

Enquanto isso, o Napoli enfrentou o Granada pela segunda fase da Liga Europa na quinta (18). Por 2 a 0, a equipe espanhola saiu na frente no confronto.

