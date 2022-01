Atalanta x Venezia: onde assistir e horário da Copa da Itália – 12/01

Em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Itália, as equipes de Atalanta x Venezia se enfrentam nesta quarta-feira, 12/01, com a bola rolando a partir das 13h30 (Horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje na TV e online.

Onde assistir ao jogo da Atalanta hoje: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela Copa da Itália ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, cidade de Bérgamo, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

A equipe da Atalanta não precisou passar pelas fases anteriores para chegar até as oitavas. O elenco de Bérgamo garantiu-se por disputar a primeira divisão do futebol italiano. Do outro lado, no próprio Campeonato Italiano, aparece em quarta posição com 41 pontos, fazendo uma temporada extraordinária.

Enquanto isso, o Venezia, recém-promovido da segunda divisão, promete dar o seu melhor em campo para se garantir nas próximas fases em busca do grande título. Também na tabela do Campeonato Italiano, o elenco de Veneza coleciona 17 pontos em 17ª posição.

Escalações de Atalanta x Venezia:

Zapata e Gosens continuam como os únicos desfalques da Atalanta.

Já os visitantes não tem Kiyine, lesionado.

Atalanta: Musso; Djimsti, Palomino, Rafael Tolói; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic, Muriel, Malinovskiy

Venezia: Romero; Mazzochini, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Henry

