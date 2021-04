Athletic Bilbao x Alavés: onde assistir ao jogo do Espanhol (10/04)

Athletic Bilbao e Alavés se enfrentam neste sábado (10) a partir das 11h15 (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Athletic Bilbao x Alavés: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na TV fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

O Bilbao aparece em 10º com trinta e seis pontos. Visando alcançar a parte de cima da tabela para, assim, classificar-se para competições internacionais, o time anfitrião entra em campo neste sábado com força total. Por isso, não pode contar com Yuri e Yeray por lesão.

Do outro lado, o Alavés tem que se recuperar em campo para escapar do rebaixamento, já que está na lanterna com apenas vinte e três pontos. Ao todo, a equipe visitante venceu cinco jogos, empatou oito e perdeu dezesseis, ou seja, tem que ganhar de qualquer forma. Desse modo, não tem em seu plantel Facundo Pellistri e Rodrigo Ely.

Possíveis escalações de Athletic Bilbao x Alavés

Possível Athletic Bilbao: Unai Simon; Yuri, Martínez, Yeray, De Marcos; Berenguer, Munian, Daní García, Vencedor; Raúl García, Williams.

Possível Alavés: Pacheco; Navarro, Lejeune, Laguardia, Duarte; Pina, Pellistri, Rioja, Battaglia; Peleteiro, Joselu.

Últimos jogos

O Alavés foi derrotado no domingo (04) pelo Celta de Vigo em 3 a 1 jogando em casa.

Enquanto isso, o Bilbao entrou em campo na última quarta-feira (07) pela última partida da 29ª rodada, empatando com o Real Sociedad em 1 a 1.

