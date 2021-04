Borré na Europa? Entenda a situação do jogador colombiano

A novela envolvendo o jogador colombiano Rafael Borré, do River Plate, está longe de acabar. Desejado por clubes brasileiros como Grêmio, Palmeiras e São Paulo, nada ainda foi decidido. Seu contrato com o clube argentino acaba na metade de 2021. Entretanto, a informação publicada pelo jornal italiano La Gazzetta Dello Sport pode mudar o rumo de negociações. Então, entenda a situação envolvendo Rafael Borré e os possíveis destinos.

Conheça Rafael Borré

Nascido em Barranquilla, na Colômbia, Borré, de 25 anos, deu os primeiros passos no futebol nas categorias de base do Deportivo Cali, clube de seu país natal. Em 2015, ganhou a primeira oportunidade no profissional, mas não permaneceu por muito tempo, ganhando uma chance para ir ao Atlético de Madrid no mesmo ano.

Então, entre 2016 e 2017, o jogador voltou ao Deportivo Cali, jogou no Villarreal e retornou ao Atléti, sendo muito pouco aproveitado. Foi aí que em 2017 chegou no futebol argentino, no River Plate, onde permanece até hoje. Lá, segundo dados do Transfermarket, são 133 partidas com 51 gols.

Em 2019, Borré ficou muito conhecido por ser o jogador que marcou o gol contra o Flamengo na final da Libertaadores em Lima, no Peru, aos 14 minutos do primeiro tempo. O campeão, porém, foi o time carioca.

Propostas de times brasileiros sobre Rafael Borré

No Brasil, o Grêmio entrou na briga para obter o colombiano no final de março, segundo apurou o GE. Entretanto, com a demora do jogador em decidir-se, o clube comunicou em nota oficial a desistência formal da contratação. Confira a seguir o trecho publicado.

“A decisão se fundamenta, exclusivamente, na insegurança do Clube quanto à hesitação do atleta em firmar o referido instrumento, o que proporciona uma dúvida relevante quanto ao efetivo propósito, disposição e vontade do mesmo em integrar o elenco do Grêmio.

O Clube se mantém atento ao mercado com o objetivo de reforçar o grupo de atletas para as competições desta temporada de 2021″.

O Palmeiras também participou do embate pelo atacante em fevereiro de 2021. Entretanto, o portal Yahoo noticiou que, devido aos altos valores pedidos pelo jogador, o time paulista optou por desistir e seguir buscando outras opções mais viáveis.

Borré sonha em voltar para a Europa?

De acordo com o jornal italiano La Gazzetta Dello Sport, retornar para o futebol europeu é a vontade do jogador colombiano neste momento, especialmente pela boa fase em campo.

Segundo a publicação, Borré tem propostas da Lazio, na Itália, também dos holandeses do Feyenoord, do Brighton na Inglaterra e por fim os espanhóis do Celta de Vigo também mostraram o desejo de obter o atacante. No clube italiano, o jovem atacante poderá substituir Correa e Caicedo, além de renovar o eleco, parte do objetivo da Lazio para a próxima temporada.

O que diz o River Plate?

O técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, busca utilizar o jogador em todos os jogos possíveis enquanto ainda tem a chance. De acordo com o site Olé, da Argentina, mesmo com uma inflamação no tendão patelar, Gallardo ainda pretende utilizar o jogador o máximo possível, mesmo com toda a situação envolvendo Borré.

“Contanto que ele não esteja confuso e fora de foco, ele ainda terá suas chances. A menos que o veja totalmente perdido”.

Oficialmente, o clube não se pronunciou, mas espera poder contar com Rafael Borré também no próximo ano, o que parece muito difícil devido sua situação.

