Athletic Bilbao x Cádiz: onde vai passar, horário e escalações (05/11)

Athletic Bilbao x Cádiz entram em campo nesta sexta-feira, 05/11, às 17h (horário de Brasília), para disputar a décima terceira rodada do Campeonato Espanhol no Estádio de San Mamés. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Athletic Bilbao x Cádiz hoje? A partida entre Athletic Bilbao e Cádiz terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada a partir das 17h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 05 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio de San Mamés, cidade de Bilbao, na Espanha

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Athletic Bilbao x Cádiz

Para o técnico Marcelino, Martínez foi expulso na rodada passada e por isso não está apto para jogar, enquanto Nolaskoain, Berchiche, Zarraga, Vivian e Villalibre seguem no departamento médico.

Os visitantes, no entanto, não tem José Mari, Alarcón, Garrido e Calderón.

Athletic Bilbao : Unai Simon; Lekue, Yeray, De Marcos, Núñez; Álex Berenguer, Vencedor, Dani Garcia, Muniain; Williams, Raúl Garcia

: Unai Simon; Lekue, Yeray, De Marcos, Núñez; Álex Berenguer, Vencedor, Dani Garcia, Muniain; Williams, Raúl Garcia Cádiz: Ledesma; Carcelén, Cala, Fali, Espino; Jonsson, Chapela, Fernández, Perea; Rúben Sobrino, Lozano

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Athletic Bilbao vem de uma sequência de empates, dois, enquanto tenta alcançar a parte de cima do Campeonato Espanhol. Neste momento aparece em 8ª posição com dezoito pontos, ou seja, venceu quatro jogos, empatou outros seis e perdeu somente um na temporada, tendo a oportunidade de fechar a sexta-feira na parte de cima.

Enquanto isso, o Cádiz trava uma batalha para escapar do rebaixamento. Em 18º com nove pontos, abre o Z-3 na temporada contabilizando apenas uma vitória em doze confrontos disputados. Por isso, é provável que o elenco entre em campo hoje com todos os titulares disponíveis além de colocar o lado ofensivo em prova.

