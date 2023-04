Saiba como assistir a semifinal da Copa do Rei. Foto: Reprodução Jarmoluk by Pixabay

Partida será transmitida ao vivo na TV paga e no serviço de streaming para todo o Brasil

Onde assistir Athletic Bilbao x Osasuna hoje na Copa do Rei - 04/04

O Osasuna venceu o primeiro jogo da semifinal na Copa do Rei contra o Athletic Bilbao. Nesta terça-feira (04), o confronto de volta será disputado novamente entre Athletic Bilbao x Osasuna para definir quem avança até a final. A bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília), no Estádio San Mamés.

Por 1 a 0, a equipe do Osasuna garantiu a vantagem após o gol de Abde Ezzalzouli.

Assistir Athletic Bilbao x Osasuna hoje ao vivo

O canal ESPN 2 e o serviço de streaming Star Plus vão transmitir o jogo do Athletic Bilbao x Osasuna ao vivo nesta terça-feira, pela semifinal da Copa do Rei.

Disponível em todas as operadoras de TV por assinatura, o torcedor tem que ter o canal esportivo em sua programação se quiser assistir o jogo de futebol espanhol hoje. Caso contrário, entre em contato com o operador para contratar os serviços.

Para quem não tem a TV paga em casa pode optar pelo serviço de streaming Star+, por assinatura. Com três opções de pacotes diferente, indo de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês, se o torcedor se tornar membro da plataforma poderá acompanhar filmes, séries e esportes ao vivo.

Escalações de Athletic Bilbao e Osasuna

O treinador do Osasuna, Jagoba Arrasate, está no cargo desde 2018. Para o duelo desta terça, deverá manter a escalações principais da partida anterior.

Já Ernesto Valverde, ex-comandante do Barcelona e agora do Athletic Bilbao desde o meio do ano passado, novamente utilizará os seus titulares principalmente porque precisa da vitória se quiser jogar pelo título.

Athletic Bilbao: Julen Agirrezabala; Yuri, Inigo Martínez, Dani Vivian, De Marcos; Vesga, Dani García, Oihan Sancet; Álex Berenguer, Muniain e Williams.

Osasuna: Herrera; Moncayola, Aridane, David García, Juan Cruz; Moi Gómez, Aimar Oroz, Lucas Torró; Ávila, Budimir e Ezzalzouli.

Critério de desempate na semifinal

Em caso de empate na soma dos placares entre Athletic Bilbao x Osasuna, a prorrogação tem início logo após o fim do segundo tempo na Copa do Rei. O regulamento prevê dois tempos de 15 minutos até o resultado indicar a vitória de um dos dois lados.

Em caso de igualdade, aí a disputa de pênaltis é que vai decidir quem se classifica. Lembre-se que não tem gol fora de casa na competição.

A prorrogação como critério de desempate foi alvo de críticas de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, após o elenco da capital ser eliminado para o Real Madrid nas quartas. O argentino defendeu o fim da prorrogação e ampliou o discurso para que a decisão vá direto para os pênaltis.

Adversário na final da Copa do Rei

Enquanto Athletic Bilbao e Osasuna disputam a semifinal da Copa do Rei de um lado, Barcelona e Real Madrid protagonizam a outra semifinal na chave e de quebra rivalizam no clássico mais famoso do futebol.

No primeiro jogo, o time da Catalunha levou a melhor por 1 a 0, com gol contra de Éder Militão. Com o resultado, o Barcelona tem a vantagem para o confronto de volta, isto é, só precisa do empate para carimbar a vaga até a final.

A Copa do Rei é o principal torneio no futebol da Espanha, conhecido por dar oportunidade aos pequenos times do país.

