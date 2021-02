Athletic Bilbao x Valencia: onde assistir ao jogo de hoje (07/02)

Pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Athletic Bilbao e Valencia se enfrentam neste domingo (07), às 12h15, no Estádio de San Mamés. Apenas um ponto separa as equipes na tabela de classificação, portanto quem vencer consegue se aproximar das primeiras posições. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Athletic Bilbao x Valencia: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 12h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Athletic Bilbao x Valencia

O Bilbao entra em campo neste domingo com dois desfalques importantes no elenco. Muniain sofre com uma lesão muscular na perna direita, enquanto Villalibre possui lesão muscular no tendão da coxa direita. Raul García também não aparece na convocação já que cumpre suspensão.

Possível Athletic Bilbao: Unai Simon; Yuri, Capa, Yeray, Martínez; De Marcos, Vencedor, Vesga, Dani García; Williams, Berenguer.

A equipe do Valencia possui três novos jogadores: Christian Oliva, Ferro e Cutrone. Segundo o site oficial do clube, os atletas foram integrados ao plantel, treinaram e estão disponíveis para serem escalados.

Possível Valencia: Domenech; Paulista, Correia, Hugo Guillamón, Gayá; Soler, Racic, Wass, Guedes; Vallejo, Gómez.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também traz outros jogos pela vigésima segunda rodada do Campeonato Espanhol. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Alavés 1 x 0 Real Valladolid

Levante 2 x 2 Granada

Elche 2 x 2 Villarreal

Huesca 1 x 2 Real Madrid

Sevilla 3 x 0 Getafe

Real Sociedad x Cádiz – 10h

Osasuna x Eibar – 14h30

Betis x Barcelona – 17h

Atlético de Madrid x Celta de Vigo – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 11ª posição com vinte e quatro pontos, o Bilbao precisa da vitória neste confronto se quiser continuar subindo até chegar nas primeiras posições. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Barcelona. Agora, precisa entrar em campo e garantir os três pontos seja como for.

Por outro lado, o Valencia aparece em 14º com vinte e três na conta. Com apenas um ponto a menos que o adversário da rodada, o time visitante tem como principal objetivo se afastar da zona da degola e conseguir uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada.