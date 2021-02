Copa do Rei: Barcelona enfrenta o Sevilla nas semifinais

Em sorteio realizado pela Federação Espanhola de Futebol nesta sexta-feira (05), os confrontos das semifinais da Copa do Rei foram definidos. O Barcelona joga contra o Sevilla, enquanto o Athletic Bilbao encontra o Levante em busca da vaga da decisão. Dessa maneira, saiba mais sobre todas as informações das semifinais da Copa do Rei.

Como funciona a Copa do Rei?

Na fase preliminar, vinte equipes de diferentes regiões e divisões do futebol espanhol disputam a classificação para oficialmente jogar a Copa do Rei.

Então, a bola rola para a primeira rodada, com cinquenta e seis jogos escolhidos através de sorteio por parte da Federação em jogo único, ou seja, mata-mata. Ademais, na segunda, vinte e oito partidas com o mesmo sistema eliminatório e mando de campo para equipes de menor divisão.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Pela terceira fase, as grandes equipes integram a lista de participantes. Ao todo, são dezesseis disputas. Chegando nas oitavas, quartas de final, semifinal com jogos de ida e volta e por último a tão esperada final.

+ Al Ahly: conheça o adversário do Bayern de Munique no Mundial

Confira os confrontos das semifinais e datas

Ao todo, quatro equipes participam das semifinais da Copa do Rei. Ademais, todas elas disputam a elite do futebol espanhol, sendo Barcelona, Sevilla, Levante e Athletic Bilbao.

Diferente das demais etapas, as semifinais acontecem no sistema de ida e volta, ou seja, cada equipe possuí o direito de jogar em casa, mas ainda sem torcida pela pandemia do coronavírus. A nova fase tem início na próxima quarta-feira (10), às 17h. Então, confira os confrontos e as datas de cada um.

Sevilla x Barcelona – 10 de fevereiro – 17h

Athletic Bilbao x Levante – 11 de fevereiro – 17h

Barcelona x Sevilla – 3 de março – 17h

Levante x Athletic Bilbao – 4 de março – 17h

📺 HORARIOS Y RETRANSMISIONES | Estos son los horarios y las televisiones que retransmitirán los partidos de semifinales de la #CopaDelRey. ⚽ Eliminatorias a ida y vuelta 🗓️ 10 y 11 de febrero / 3 y 4 de marzo#LaCopaMola pic.twitter.com/1svzg8ISkS — RFEF (@rfef) February 5, 2021

Então, onde assistir aos jogos da Copa do Rei?

No Brasil, os canais ESPN e Fox Sports possuem os direitos de transmissão dos confrontos. Portanto para assistir, você precisa ter a TV por assinatura ou então ter acesso através do aplicativo Watch ESPN.