Athletic Bilbao x Villarreal: onde assistir e possíveis escalações (21/02)

Athletic Bilbao e Villarreal se enfrentam neste domingo (21) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Athletic Bilbao x Villarreal: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Premium. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 544 / 545

CLARO/NET : 681

VIVO: 857 / 133

OI TV: 79/80

Possíveis escalações

Possível Athletic Bilbao: Unai Simon; Capa, Lekue, Yeray, Yuri; Berenguer, López, Muniain, Dani García; Raúl García, Williams.

Possível Villarreal: Asenjo; Albiol, Peña, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Trigueros, Capoue; Gómez, Alcácer, Moreno.

Como as equipes chegam para o jogo?

Em 11º lugar está o Bilbao, com vinte e oito pontos. Brigando para alcançar a parte de cima da tabela, o time anfitrião precisa conquistar os três pontos para continuar com o bom desempenho em campo. Então, para a partida de hoje, Nuñez e Vesga estão indisponíveis para cumprirem suspensão.

Enquanto isso, o Villarreal é um dos favoritos a conquistar a liderança nesta temporada. Em 7º com trinta e seis, a equipe apresenta um futebol inegavelmente bom em campo nas últimas rodadas. Assim, para o confronto deste domingo, não tem nenhuma nova lesão em seu plantel.

Últimos jogos de Athletic Bilbao e Villarreal

Pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, o Bilbao venceu o Cádiz por 4 a 0 na segunda-feira (15) fora de casa.

Por fim, o Villarreal entrou em campo na última quinta-feira (18) contra o RB Salzburg pelo jogo de ida da segunda fase pela Liga Europa. Por 2 a 0, derrotou o time austríaco fora de casa e garantiu a vantagem no confronto.

