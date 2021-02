Athletico-PR x Inter (4/1): onde assistir e escalações da partida

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Athletico-PR e Inter se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 19h, na Arena da Baixada. Enquanto o Colorado tenta se manter na liderança com sobras, o Furacão busca se aproximar do G-6.

Onde assistir a partida entre Athletico-PR x Inter?

O confronto entre Athletico-PR e Inter não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe a partida ao vivo na tv fechada para todo o país, no pay-per-view. A TNT também transmite o confronto.

Prováveis escalações de Athletico e Inter

Athletico-PR: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Cittadini, Fernando Canesin e Fabinho; Nikão e Kayzer.

Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Praxedes, Caio Vidal (Marcos Guilherme) e Patrick; Yuri Alberto.

📸🇦🇹Chegamos!💪 O Clube do Povo está no Paraná para a próxima rodada do @Brasileirao. #VamoInter pic.twitter.com/CFFIA7turW — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 3, 2021

Jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Grêmio 3 x 3 Santos – 16h

RB Bragantino x Atlético-GO – 19h15

Corinthians x Ceará – 21h30

Bahia x Fluminense – 21h30

Goiás x Atlético-MG – 21h30

04/02

Fortaleza x Coritiba – 18h

Flamengo x Vasco – 21h

Athletico-PR x Internacional – 21h

05/02

Botafogo x Sport – 20h

19/02

São Paulo x Palmeiras

Como o Athletico e Inter chegam para o jogo?

Vindo de duas vitórias seguidas, o Furacão saiu da parte de baixo da tabela e começa a então sonhar com uma vaga na Libertadores. Com 45 pontos, o Athletico está a três do G-7, mas que pode até virar G-8. A vitória, coloca o time de Paulo Autuori de vez por uma briga no próximo torneio continental.

Já o Colorado, embalado com nove vitórias seguidas, busca se manter na liderança, mas com sobras para o segundo colocado. O Inter faz um segundo turno perfeito e a cada rodada, aproxima-se mais do então sonhado título.