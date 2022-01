Atlético-CE x Pacajus: onde vai passar ao vivo e horário hoje – 27/01

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira pela sétima rodada do Campeonato Cearense

Abrindo a disputa da sétima rodada do Campeonato Cearense, as equipes de Atlético-CE x Pacajus se enfrentam nesta quinta-feira, 27/01, a partir das 15h (horário de Brasília), jogando no Estádio Domingão. Saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Atlético-CE x Pacajus ao vivo O Youtube do FCF TV, disponível de graça, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Cearense ao vivo nesta quinta-feira.

O jogo não tem transmissão pela TV, mas está disponível pela internet para todo o Brasil.

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube de graça

Escalações de Atlético-CE x Pacajus

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo desta quinta-feira, o que significa que vão entrar em campo completas e provavelmente com o mesmo elenco.

Atlético-CE: Dionáthan; Roberth, Eduardo Bahia, Yuri Garcia, Dim; Alisson Nascimento, Inácio, Hércules, Moré; Claudivan, Thiago

Pacajus: Cris; Rafael Thuca, Igor, Ramon, Dede; Guto, Max, Lincoln, Rayro; Edson, Testinha

Como estão as equipes no Campeonato Cearense?

O Atlético não conseguiu bons resultados nas últimas rodadas do estadual. Isso significa que o elenco aparece em 7ª posição com 4 pontos, isto é, esta na zona de rebaixamento, preocupando os torcedores. Ao todo, o time contabiliza uma vitória, um empate e quatro derrotas.

Enquanto isso, o time do Pacajus se mantém na zona de classificação, em 4º lugar com 8 pontos, depois de conquistar dois jogos vencidos, dois empates e perder também dois na temporada. Dessa maneira, se conquistar o ponto positivo hoje, consegue se igualar aos primeiros.

