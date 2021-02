Atlético-GO x Brasiliense: onde assistir quartas de final da Copa Verde

Atlético-GO e Brasiliense iniciam a disputa por uma vaga na semifinal da Copa Verde. Nesta quinta-feira (4), as equipes se enfrentam no Estádio Antônio Accioly, às 19h, pela partida de ida das quartas de final.

A volta acontece neste domingo (7), às 15h30, mas no Estádio da Boca do Jacaré, mando da equipe de Brasília.

Onde assistir Atlético-GO x Brasiliense?

A partida de ida entre Atlético-GO e Brasiliense não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o site Metrópoles exibe o duelo ao vivo para todo o país, por meio de seu canal no Youtube. O narrador Esdra Alves comanda a locução do confronto, mas com comentários de Ramon Villar.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

+ São Paulo perde para Atlético-GO por 2 a 1 e se afunda em crise

Quartas de final da Copa Verde

Manaus 1 x 1 Paysandu

Remo 2 x 0 Independente

04/02

Atlético-GO x Brasiliense – 19h

05/02

Cuiabá x Vila Nova – 20h

Como as equipes chegam para o jogo?

Com uma maratona de jogos: Campeonato Brasileiro, Goiano e Copa Verde, o Dragão deve utilizar uma equipe totalmente alternativa. Isso porque, nesta quarta-feira (3), os goianos entraram em campo pela Série A, em jogo contra o RB Bragantino. Em menos de 24 horas a equipe terá o compromisso pelo jogo de ida das quartas de final do torneio, e por isso, um time reserva deve ir a campo.

Na fase anterior, o Atlético-GO eliminou o Sinop aplicando uma goleada de 5 a 1, em casa.

Já o Brasiliense tem um dos seus jogos mais importantes na temporada. Logo depois de eliminar o Luverdense, vencendo o jogo por 2 a 1, o time de Vilson Tadei encara uma equipe da primeira divisão do futebol nacional. Sabendo da dificuldade, o clube treinou com intensidade na semana e deve ir a campo com o melhor que tem disponível.

O Jacaré terá uma baixa para a partida. O atacante Luquinhas, artilheiro da equipe na competição com três gols, cumprirá suspensão pelo cartão vermelho recebido no jogo contra os mato-grossenses. No entanto, Tadei contará com a volta de Maicon Assis e Rodrigo Andrade, recente contratação do clube.