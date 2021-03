Atlético-GO x Grêmio Anápolis – onde assistir e escalações do jogo – 13/3

Atlético-GO e Grêmio Anápolis se enfrentam na quarta rodada do Campeonato Goiano 2021, neste sábado (13), às 16h, em confronto de líderes. Isso porque ambas equipes estão com 100% de aproveitamento no Estadual e somam nove pontos cada. No entanto, o Dragão fica à frente e com o primeiro lugar da tabela, por conta do saldo de gols, Partida será realizada no Estádio Antônio Accioly, também conhecido como Castelo do Dragão, em Goiânia, Goiás.

Atlético-GO x Grêmio Anápolis: onde assistir Goianão?

A partida de abertura da quarta rodada do Campeonato Goiano não terá transmissão da tv aberta e nem fechada. No entanto, a Federação Goiana de Futebol exibe o duelo ao vivo em seu canal no Youtube.

Como os clubes chegam para o jogo?

Líder do Estadual, o Atlético-GO chega para o jogo com 100% de aproveitamento no campeonato. Em três jogos, o Dragão venceu os três, passando por: CRAC, Anápolis e Jataiense, todo pelo mesmo placar de 2 a 0. Para o confronto, a equipe deve ter os desfalques de Kozlinski e Arnaldo, assim como no último jogo. No entanto, Matheus Oliveira e André estão regularizados e podem estrear.

Já do lado do Grêmio Anápolis, o clube, assim como seu rival de sábado (13), está com 100% de aproveitamento sendo três vitórias em três jogos. No entanto, o GEA fica atrás do Dragão por conta do saldo de gols. Além da raposa do sudoeste e do galo, o clube venceu o Itumbiara.

Quais as prováveis escalações de Atlético e Grêmio Anápolis

Provável escalação do Atlético-GO: Leonardo; Michel, Eder, Oliveira e Igor Cariús; Willian Maranhão, Baralhas e Victor Paraíba; Wellington Rato, Roberson e Danilo Gomes.

Leonardo; Michel, Eder, Oliveira e Igor Cariús; Willian Maranhão, Baralhas e Victor Paraíba; Wellington Rato, Roberson e Danilo Gomes. Provável escalação do Grêmio Anápolis: Jordan; Baiano, Gut, Roger e Igor; Lúcio, Wandrew e Vitor Braga; Ronald, Lucão e Neto.

Onde será Atlético-GO x Grêmio Anápolis ?

A partida será realizada no Estádio Antônio Accioly, mas também conhecido como Castelo do Dragão, em Goiânia, Goiás. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília), deste sábado, dia 13 de março.

Quais os jogos da 4ª rodada do Goianão?

Sábado

Vila Nova x Iporá – 15h30

Atlético GO x Grêmio Anápolis – 16h

Itumbiara x Jataiense – 17h

Domingo

Aparecidense x Goiás – 16h

Goianésia x Jaraguá – 16h

Segunda

CRAC x Anápolis – 15h30

