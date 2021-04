Atlético-GO x Itumbiara hoje [4-4]: como assistir e horário do jogo

Após vencer o Itumbiara por 3 a 0 na quinta-feira (1), o Atlético-GO volta a enfrentar a equipe Gigante do Vale pelo Campeonato Goiano 2021, neste domingo (4). Desta vez, o mando de campo será do Dragão, que recebe o clube no Estádio Antônio Accioly, às 16h, pela 6ª rodada do Estadual. Saiba como assistir o confronto ao vivo.

Atlético-GO x Itumbiara: como assistir ao vivo?

O canal da Federação Goiana de Futebol, a FGF TV, transmite o jogo com exclusividade no Youtube. A exibição da partida no site será a única forma do torcedor acompanhar o duelo entre Atlético e Itumbiara, pois tv fechada e aberta não transmitem o confronto.

A transmissão começa a partir das 16h e será gratuita por meio do site do Youtube.

Onde e quando será Atlético-GO x Itumbiara ?

O Estádio Antônio Accioly também conhecido como Castelo do Dragão, em Goiânia (GO), recebe o confronto deste domingo, 4 de abril, a partir das 16h.

Líder com 100% de aproveitamento, a equipe do Dragão busca manter a boa fase no Campeonato Goiano 2021. Com 15 pontos, o clube lidera o Grupo A do Estadual, mas o Grêmio Anápolis aparece logo em seguida, com 12. Além do melhor ataque da competição, com 11 gols feitos, o Atlético possui a melhor defesa, sem nenhum gol sofrido.

Por outro lado, o Itumbiara busca se manter entre os quatro primeiros do grupo. A equipe possui apenas quatro pontos, e tem no Estadual uma vitória, um empate, mas três derrotas. Logo depois de iniciar a competição brigando na lanterna, conseguiu uma vitória na rodada 4, diante do Jataiense, e pôde dar uma respirada. No entanto, após o triunfo, novamente sofreu um revés e desta vez para o Dragão, por 3 a 0.

Tabela 6ª rodada do Campeonato Goiano 2021

CRAC x Grêmio Anápolis – 15h30

Iporá x Aparecidense – 15h30

Jaraguá x Goiás – 15h30

Vila Nova x Goianésia – 16h

Atlético-GO x Itumbiara – 16h

Sem data

Anápolis x Jataiense

