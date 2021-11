Áustria x Moldávia: onde assistir, horário e escalações hoje (15/11)

Sem chances de classificação, Áustria x Moldávia se enfrentam pela última rodada das Eliminatórias nesta segunda-feira, 15/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), pelo grupo F no Wörthersee Stadion. Saiba onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Áustria x Moldávia: O jogo entre Áustria e Moldávia hoje terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde.

Quando vai ser: 15 de novembro de 2021

15 de novembro de 2021 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Wörthersee Stadion, cidade de Klagenfurt, na Áustria

Wörthersee Stadion, cidade de Klagenfurt, na Áustria TV: Sem transmissão

Sem transmissão LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Eliminatórias da Europa para a Copa

Mesmo depois de bater Israel em 4 a 2 na última rodada, a Áustria não tem mais chances de se classificar pelo grupo F nas Eliminatórias da Europa. Em seu agrupamento, Dinamarca e Escócia já estão com vaga garantida e, por isso, os austríacos apenas cumprem tabela nesta segunda-feira.

Jogando em casa, quer fazer a festa para a torcida com a vitória para que, dessa maneira, termine a sua campanha em terceiro lugar. Neste momento tem 13 pontos com quatro vitórias, um empate e quatro derrotas, empatado com Israel.

Já a Moldávia vem na lanterna do grupo com apenas 1 ponto marcado, ou seja, não tem nenhuma vitória com um empate e oito derrotas. Por isso, entra em campo nesta segunda-feira querendo vencer o seu primeiro jogo nas Eliminatórias para fechar com chave de ouro a sua participação no torneio da UEFA.

Porém, encontra-se em uma posição difícil onde não é o favorito no confronto.

Escalações de Áustria x Moldávia

Nenhuma das equipes possuem baixas para o confronto desta segunda-feira, o que significa que o duelo poderá ser ainda mais acirrado nos gramados.

Provável escalação da Áustria:

Bachmann; Trimmel, Lienhart, Hinteregger, Alaba; Seiwald, Grillitsch, Schopf, Sabitzer, Grull; Arnautovic

Provável escalação da Moldávia:

Namasco; Jardan, Posmac, Bolohan; Revenco, Rata, Dros, Ionita, Marandici; Ginsari, Nicolaescu

