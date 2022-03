Avaí x Brusque: saiba onde assistir o jogo online e que horas hoje (13/03)

Avaí e Brusque se enfrentam neste domingo (13), pelas quartas de final do Campeonato Catarinense em 2022, a partir das 18h30, no Estádio Ressacada, em Florianópolis. Confira a seguir as principais informações da transmissão de hoje e onde assistir Avaí x Brusque hoje.

Onde assistir Avaí x Brusque

O streaming TV NSports vai transmitir o jogo Avaí x Brusque hoje. A plataforma por streaming pode ser encontrado por 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

A partida entre Avaí e Brusque neste domingo, 13 de março de 2022, começa às 18h30, horário de Brasília, no Estádio Ressacada, em Florianópolis, em Santa Catarina.

Informações do jogo de hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ressacada

Onde assistir jogo de hoje: TV NSports

Como estão as equipes na temporada?

O Avaí vem de derrota para o Ceilândia durante a semana pela segunda fase da Copa do Brasil. Dessa maneira, o grupo concentra-se 100% nas quartas do Campeonato Catarinense neste domingo. Jogando em casa, o grupo espera ter a vantagem do seu lado depois de se classificar em oitavo lugar com 12 pontos.

Enquanto isso, o Brusque se garantiu nas quartas de final ao terminar a primeira fase em primeiro lugar na tabela com 24 pontos, ou seja, marcou entre as 11 partidas jogadas o total de sete vitórias, três empates e uma derrota apenas em toda a competição. Agora, tem a oportunidade de sair na frente com o resultado hoje.

Escalação de Avaí e Brusque

Avaí: Douglas; Matheus Ribeiro, Betão, Fagner Alemão, Diego Matos; Bruno Silva, Eduardo, Lourenço; Vinícius Leite, Copete, Romulo

Brusque: Jordan; Edílson, Ianson, Wallace Reis, Airton; Zé Mateus, Luiz Antônio, Jaílson, Diego Jardel; Alex Sandro, Fernandinho

Confira como foi um dos últimos jogos de Avaí e Brusque.

Jogos do Campeonato Catarinense

As quartas de final começaram em todo o vapor no Campeonato Catarinense. Com disputas acirradas, quatro partidas serão realizadas no formato de ida e volta para definir quem avança até a semifinal.

Confira a seguir quais são os confrontos.

Figueirense x Hercílio Luz

Marcílio Dias x Camboriú

Chapecoense x Concórdia

Avaí x Brusque

