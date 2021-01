Avaí x Vitória (13/1): saiba como assistir confronto da Série B

Avaí x Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (13), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola às 19h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Onde assistir Avaí x Vitória pela Série B?

A partida entre Avaí x Vitória pela Série B não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV transmite o jogo na TV fechada, além do Premiere, no pay-per-view.

+ Ceni tem 2º pior aproveitamento do Flamengo em 10 anos; veja números

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como as equipes chegam para o jogo?

Em nono lugar com 47 pontos, logo depois de perder dois jogo seguidos, o Leão voltou a vencer na última rodada. A equipe bateu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, e então mantém vivo o sonho de se classificar para a Série A. Caso garanta os três pontos nesta quarta (13), a equipe irá aos 50, e subirá para o sexto lugar.

Já o Vitória vive momento completamente oposto ao do Avaí na Série B. A equipe é a 16ª colocada e está a um ponto da zona do rebaixamento. No entanto, nos últimos quatro jogos, a equipe perdeu três e empatou um, o que preocupa o clube.

Para piorar a situação, a equipe baiana terá quatro desfalques para a partida: Guilherme Rend, Ewandro, Ronaldo e Júnior Viçosa. No entanto, o time conta com o retorno do atacante Vico.

+ Jorge Jesus é contra nova paralisação no futebol pela Covid-19

Prováveis escalações de Avaí x Vitória

Avaí: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus, Sávio, Zé Ricardo, Juninho, Alê, Ademir, Rodolfo e Felipe Augusto.

Vitória: César; Leandro Silva (Léo Morais), Wallace, João Victor e Rafael Carioca; Matheus Frizzo, Lucas Cândido, Fernando Neto e Thiago Lopes; Vico e Léo Ceará