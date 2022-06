Azerbaijão x Eslováquia: saiba onde assistir e horário do jogo hoje (10/06)

Disputam a terceira rodada na Liga das Nações, as seleções de Azerbaijão x Eslováquia se enfrentam nesta sexta-feira, 10 de junho, a partir das 13h (Horário de Brasília). Jogando na Dalga Arena, em Baku, as equipes disputam a classificação no grupo três da liga C. A seguir, confira todas as informações e saiba onde assistir hoje.

Onde assistir Azerbaijão x Eslováquia hoje ao vivo?

O jogo entre Azerbaijão e Eslováquia hoje na Liga das Nações vai passar ao vivo no SporTV 3 (TV paga). O canal do SporTV é um dos responsáveis pelos direitos de imagens do torneio internacional. A emissora da Globo está disponível somente em operadoras de assinatura, com transmissão para todos os estados do Brasil ao vivo.

Se você não tem a TV por assinatura, pode optar pelo Globo Play, serviço de streaming, disponível através do site (www.globoplay.globo.com) ou então no próprio aplicativo para celular, tablet e computador.

Informações do jogo Azerbaijão x Eslováquia hoje:

Data: 10/06/2022

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Dalga Arena, em Baku, no Azerbaijão

Arbitragem: Donatas Rumsas

Onde assistir: SporTV 3

Azerbaijão e Eslováquia na Liga das Nações:

A seleção do Azerbaijão ainda não venceu na Liga das Nações, o que vem preocupando os torcedores com um possível rebaixado até a última divisão, a liga D na próxima temporada. Por isso, o estádio deve estar lotado com muito canto e apoio aos jogadores em busca do primeiro triunfo. O time conquistou apenas 1 ponto até aqui.

Do outro lado, a Eslováquia pode chegar até a liderança do grupo três na terceira divisão se vencer o jogo desta sexta-feira. O elenco venceu uma partida e foi derrotado na outra, diante do Cazaquistão, o atual líder. Agora, promete colocar em campo toda a sua experiência para extrair os três pontos do lanterna e assim subir na classificação. Está em segundo lugar com 3 pontos.

Escalação de Azerbaijão: Mahammadaliyev; Haghverdi, Mustafazade, Huseynov; Medvedev, Mahmudov, Israfilov, Almeyda, Salahli; Seydayev e Dadasov. Técnico: Gianni De Biasi

Escalação da Eslováquia: Rodak; Koscelnik, Gyomber, Skriniar, Chvatal; Lobotka, Schranz, Rusnak, Kucka, Weiss; Almasi. Técnico: Stefan Tarkovic

Palpite Azerbaijão x Eslováquia

Não há dúvidas de que a seleção da Eslováquia é a favorita no duelo desta sexta-feira, pela terceira rodada da competição.

O elenco visitante não tem um ataque fatal, mas promete faturar os três pontos mesmo que seja com apenas uma marcação. Os anfitriões não tem bom desempenho na competição desde a primeira rodada e, jogando contra o segundo melhor do seu grupo, a vitória é improvável.

A última vez que estas seleções se enfrentaram aconteceu em 19 de novembro de 2019, pela primeira fase das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020. No fim das contas, a competição precisou ser adiada para o ano de 2021 por conta da pandemia do Covid-19.

Por 2 x 0, a seleção da Eslováquia levou a melhor com gols de Bozenik e Hamsik.