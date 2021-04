Bahia x ABC hoje -10/4: como assistir e horário da Copa do Nordeste

Em busca de garantir sua classificação às quartas de final da Copa do Nordeste, o Bahia recebe o ABC, hoje (10/4), em jogo no Estádio Pituaçu, em Salvador. O Tricolor está em terceiro lugar no Grupo A e depende apenas de si para avançar no torneio. Por outro lado, o Alvinegro Potiguar precisa vencer e torcer por um tropeço de Vitória, Altos ou CSA.

Bahia e ABC: como assistir ao vivo?

A plataforma streaming do Nordeste FC exibe o confronto entre Bahia e ABC, hoje, na Copa do Nordeste 2021, ao vivo, mas a partir das 16h. No entanto, o sistema de pay-per-view é pago e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

As TVs Aratu, Jornal Recife, Caruaru, Borborema, Tambaú, Ponta Negra, Cidade Verde e Jangadeiro, na TV aberta, também exibem o confronto deste sábado.

Provável escalação do jogo

Bahia : Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Matheus Bahia; Edson, Patrick, Daniel; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Matheus Bahia; Edson, Patrick, Daniel; Rodriguinho, Rossi e Gilberto. ABC: Welligton; Netinho, Vinícius Leandro, Héliton e Victor Lindenberg; Diego Valderrama, Janderson e Marcos Antônio; Wallyson, Willian Anicete (Vitinho, depois Ivanaldo) e Maycon Douglas.

Onde e quando será Bahia x ABC ?

O Estádio Pituaçu, em Salvador, recebe o confronto entre Bahia e ABC pela Copa do Nordeste 2021. Os clubes se enfrentam a partir então das 16h, em busca da vaga às quartas de final.

O Tricolor depende apenas de si para garantir sua classificação. O clube está em terceiro lugar no Grupo A, e se perder o confronto, precisa torcer por tropeços de Sampaio Corrêa, Treze e Confiança. Em caso de revés, só deixa a vaga escapar se dois dos três clubes vencerem seus compromissos.

Por outro lado, o ABC está em quinto lugar no Grupo B, e depende de outros resultados para garantir sua vaga. Em caso de vitória diante do Bahia, o Alvinegro Potiguar precisará que Vitória, Altos ou CSA não vençam seu jogo.

Tabela 8ª rodada da Copa do Nordeste

4 de Julho x Vitória – 16h

Bahia x ABC – 16h

Ceará x Salgueiro – 16h

Confiança x Fortaleza – 16h

Treze x Sport – 16h

Sampaio Corrêa x CSA -16h

CRB x Altos – 16h

Santa Cruz x Botafogo – 16h

