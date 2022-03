Barcelona de Ilhéus x Jacuipense: onde assistir e horário (05/03/2022)

Barcelona de Ilhéus x Jacuipense entram em campo neste sábado pela sétima rodada do Campeonato Baiano, a partir das 16h. A partida vai ser disputada na Arena Cajueiro, e a transmissão ficará por conta da TV Educativa em todo o estado da Bahia de graça. A seguir, confira todos os detalhes.

Onde assistir Barcelona de Ilhéus x Jacuipense

O jogo do Barcelona de Ilhéus x Jacuipense vai passar na TV Educativa da Bahia, na TV aberta para todo o estado, além do Youtube, a partir das 16h, no horário de Brasília, em 5 de março de 2022.

Além de passar na TV no estado da Bahia, a partida do Campeonato Baiano terá retransmissão do canal da emissora no Youtube, de graça para todos os internautas através do link.

Informações do jogo

Data: 05/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Local: Arena Cajueiro, em Feira de Santana

Onde assistir jogo de hoje: TV Educativa (BA) e Youtube

Confira o último jogo do Barcelona de Ilhéus x Jacuipense.

Barcelona de Ilhéus e Jacuipense no Campeonato Baiano

Barcelona de Ilhéus: Deijair; Miqueias, Max, Caíque, Arnold; Ramires, Guga, Vitinho; Gianlucas, Kel, Almir

Jacuipense: Mota; Railan, Wesley, Cabral, Evandro; Kaefer, Flávio, Danilo Rios, Ruan Levine; Welder, Jeam

O grupo do Barcelona vem em quarto lugar com 11 pontos, ou seja, contabiliza três vitórias, dois empates e uma derrota em todo o Campeonato Baiano. Por isso, busca outro ponto positivo na competição deste ano para se manter no G-4 e dessa maneira chegar até a próxima fase da competição em busca do título.

Enquanto isso, o Jacuipense faz bonito e se mantém em primeiro lugar no Campeonato Baiano com 18 pontos, isto é, tem a vantagem de sete pontos diante do segundo colocado na tabela. Ao todo, o grupo contabiliza seis vitórias, ou seja, venceu todas as partidas que disputou até aqui, tornando-se forte candidato ao título.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias da Campeonato Baiano.