Barcelona de Ilhéus x Juazeirense: onde assistir e horário ao vivo – 05/02

Pela quarta rodada do Campeonato Baiano, as equipes de Barcelona de Ilhéus x Juazeirense se enfrentam neste sábado, 05/02, a partir das 18h (horário de Brasília), na Arena Cajueiro. Confira onde assistir ao jogo de hoje com transmissão ao vivo tanto pela TV como online.

Onde assistir Barcelona de Ilhéus x Juazeirense hoje

O jogo hoje vai passar na TV Educativa da Bahia ao vivo com cobertura de graça para todo o estado da Bahia na TV aberta a partir das sete e quinze da noite. Outra opção é acompanhar através do canal da TV Educativa Bahia no Youtube, com retransmissão de graça para todos os internautas.

Horário: 18h (horário de Brasília)

TV: TVE Bahia

LiveStream: Youtube de graça

Com uma vitória, um empate e uma derrota, o Barcelona de Ilhéus aparece em 6ª posição com o total de 4 pontos no Campeonato Baiano. Dessa maneira, se vencer o jogo deste sábado, consegue se aproximar do G-4 e, então, brigar por uma vaga na próxima etapa.

Enquanto isso, o Juazeirense está em 8º lugar com 2 pontos apenas, já que só empataram duas vezes e perderam a outra partida da competição estadual. Agora, contabilizando o resultado positivo de hoje, consegue se afastar da zona de rebaixamento.

Escalação de Barcelona de Ilhéus e Juazeirense

Nenhuma das equipes contam com novas baixas.

Escalação do Barcelona de Ilhéus: Deijair; Arisson, Caique, Gustavo Ramos; Capone, Guga, Ramires; João Grilo, Kel Baiano, Vitinho

Escalação do Juazeirense: Rodrigo Calaça; Rodrigo Ramos, Ramon Baiano, Matheus Reis, Thalison; Sousa Tibiri, Patrik, Dênis; Elias, Deysinho, Willian

