Barcelona goleia Alavés por 5 a 1 e assume vice-liderança do Espanhol

O Barcelona garantiu os três pontos neste sábado (13), ao golear por 5 a 1 a equipe do Aláves, no Camp Nou, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Com esse resultado, o time da Catalunha assume a vice-liderança com quarenta e seis pontos, desbancando o Real Madrid. Ademais, Trincão e Lionel Messi marcaram.

Barcelona e Alavés pelo Campeonato Espanhol

A equipe do Barcelona entrou em campo com jovens como Puig, Moriba e Trincão, visando poupar jogadores para a Champions League. Os anfitriões começaram bem os minutos iniciais, dominando e assustando a defesa dos adversários.

Na metade da partida, o Alavés começou a gostar do jogo, tendo boas chances de abrir o placar com Battaglia aos 26. Mas, dois minutos depois, Trincão finalmente faz o primeiro gol em jogada de Ilaix Moriba. De frente para o gol e sozinho, Trincão conseguiu inflar as redes do goleiro Fernando Pacheco. Aos 35, Messi marcou em bela jogada de Busquets e Griezmann, mas o VAR foi acionado e cancelou. Porém, aos 45, o craque carimbou a trave do Aláves, ampliando o resultado para o Barcelona.

O começo da segunda etapa ficou marcado pela falha de Moriba, originando o gol de Rioja com 11. Entretanto, no minuto seguinte, Messi ganhou falta próximo da área mas, na cobrança, mandou no canto para Pacheco segurar.

Até a metade da partida, o Barcelona pressionou e contou com diversas oportunidades de gol. Messi, Griezmann e Trincão chegaram bem, mas sem sucesso. Até que aos 28 minutos o jogo andou perfeitamente para o Barcelona. Na sequência, Trincão, Messi e Firpo ampliaram o placar ao time da casa, deixando o Alavés sem chances.

Assim, com o apito final, o Barcelona venceu o Alavés por 5 a 1 a partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol neste sábado (13).

Escalações:

- PUBLICIDADE. -

Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Mingueza, Firpo, De Jong; Moriba, Puig, Busquets; Trincão, Messi, Griezmann.

Alavés: Pacheco; Aguirregabiria, Lejeune, Duarte, Rodríguez; Córdoba, Mendez, Pina, Battaglia; Lucas Pérez, Joselu.

Próximo compromisso de Barcelona e Alavés

Ademais, o time do Barcelona entra em campo na próxima terça-feira (16), às 17h, contra o PSG nas oitavas de final da Champions League. O jogo é o primeiro do confronto.

Enquanto isso, o Alavés retorna apenas no fim de semana contra o Real Sociedad no domingo (21), às 12h15, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

+ Novo Mundial de Clubes: saiba como será o torneio de dezembro