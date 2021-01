Barcelona vence nos pênaltis e vai à final da Supercopa da Espanha

Foi nos pênaltis, mas o o Barcelona garantiu a vaga na decisão da Supercopa da Espanha. A equipe da Catalunha superou a Real Sociedad nesta quarta-feira (13) pela semifinal da competição na disputa de penalidades depois do 1 a 1 em tempo normal. Então, saiba como foi a partida.

A final será disputa no próximo domingo (17), em Sevilla. Ademais, resta saber quem será o segundo time a integrar a decisão, Athletic Bilbao ou Real Madrid. Os times jogam amanhã, às 17h (Horário de Brasília).

Real Sociedad e Barcelona pela Supercopa da Espanha

O primeiro tempo mostrou um Real Sociedad muito bem, apresentando chances de abrir o placar do jogo com Isak, Le Normand e Portu. A equipe anfitriã levou perigo para Ter Stegen, mas não obtiveram sucesso. Foi assim que o Barcelona começou a regir, pressionando os rivais de qualquer maneira.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Não demorou para o gol sair. Aos 39 minutos, em jogada com Braithwaite e Griezmann, o francês lança para De Jong, que, de cabeça, acerta em cheio as redes do goleiro Remiro. A partir daí, o jogo seguiu morno até o intervalo.

Na segunda etapa, tudo mudou. Foi então que, em momento de descuido por parte de De Jong ao colocar a mão na bola dentro da área, o árbitro assinalou a penalidade com o auxílio do VAR. Oyarzabal cobrou e deixou tudo igual na partida. Ademais, até o final da etapa, nenhuma das equipes conseguiu movimentar e ampliar o resultado.

Empatado até o final do jogo, os acréscimos foram necessários. Mas, nada mudou, tendo que ir para as penalidades como forma para decidir. Então, por 3 a 2, o Barcelona garantiu a vaga na final da Supercopa da Espanha, com o goleiro Ter Stegen brilhando ao defender duas cobranças, considerado o herói da equipe.

Escalações:

Real Sociedad: Remiro; Monreal, Le Normand, Gorosabel, Zubeldía; Merino, Guevara, Guridi; Portu, Oyarzabal, Isak.

Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Araujo, Mingueza, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembelé, Braithwaite, Griezmann.

Próximo compromisso de Real Sociedad e Barcelona

O Barcelona agora espera para saber diante de quem entra em campo no próximo domingo (17), na final em Sevilla da Supercopa da Espanha.

Enquanto isso, o Real Sociedad entra em campo apenas na quarta-feira (20), às 15h, contra o Córdoba, pela segunda fase da Copa do Rei.