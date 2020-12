Supercopa da Espanha: conheça os adversários de Real e Barcelona

A Federação Espanhola de Futebol realizou na última quinta-feira (17), o sorteio que define os dois confrontos das semifinais pela Supercopa da Espanha. O Barcelona enfrenta o Real Sociedad, atual líder da La Liga, enquanto o Real Madrid pega o Athletic Bilbao. As partidas acontecem em 13 e 14 de janeiro de 2021, respectivamente, e a final no dia 17 do mesmo mês.

Como funciona a competição?

Nesta temporada, participam do torneio o campeão espanhol, a equipe que terminou em segundo lugar no Campeonato Espanhol e os dois finalistas da Copa do Rei.

O sorteio, entretanto, não fazia parte do planejamento da competição. Ele teve que acontecer porque a final da Copa do Rei entre Real Sociedad e Athletic Bilbao ainda não se resolveu, principalmente pelo calendário prejudicado na pandemia do coronavírus.

A final também sofreu as consequências da pandemia. Estava marcada para acontecer na Arábia Saudita mas acabou sendo transferida de volta ao país espanhol.

Caminho de cada equipe até a Supercopa da Espanha

O Real Madrid consagrou-se campeão espanhol na temporada passada. Assim, a equipe merengue se classifica automaticamente. Além disso, a equipe comandada por Zidane superou o Atlético de Madrid nos pênaltis na edição passada da Supercopa, sendo assim o atual detentor do título.

Já o Barcelona terminou em segundo lugar na classificação do Espanhol e, dessa maneira, pode disputar a competição. A equipe da Catalunha é a maior campeã da Supercopa, possuindo 13 títulos.

Ademais, os times bascos, Real Sociedad e Athletic Bilbao, aparecem na convocação pois são os dois finalistas da Copa do Rei de 2019/20.

Confira os confrontos das semifinais

A final acontece em 17 de janeiro, em Sevilla. Ademais, as chances de se acontecer um El Clásico na decisão são grandes.

Barcelona x Real Sociedad – 13 de janeiro de 2021 em Sevilla

Real Madrid x Athletic Bilbao – 14 de janeiro de 2021 em Málaga