Barcelona x Boca Juniors: onde assistir e horário do amistoso hoje (14/12)

Para homenagear Diego Maradona, as equipes de Barcelona x Boca Juniors se enfrentam em amistoso nesta terça-feira, 14/12, a partir das 14h (horário de Brasília), pelo Maradona Cup no Estádio Universitário Rei Saud na Arábia Saudita. Com transmissão ao vivo e online, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo do Barcelona x Boca Juniors? O site da Barça TV, disponível de graça no site oficial do clube, vai transmitir o jogo amistoso de hoje para todos os torcedores ao vivo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Universitário Rei Saud, cidade de Riad, na Arábia Saudita

TV: Sem transmissão

LiveStream: Barça TV (www.fcbarcelona.es/es/barca-tv) disponível de graça aos internaturas

A competição Maradona Cup é um torneio amistoso entre Boca Juniors e Barcelona que tem como principal objetivo homenagear Diego Armando Maradona, que faleceu em 25 de novembro de 2020 depois sofrer uma parada cardiorrespiratória aos 60 anos.

O confronto vai acontecer na Arábia Saudita, sendo a primeira vez que as equipes jogam no continente. Além disso, Daniel Alves deve estrear novamente com a camisa do Barcelona, já que aparece na convocação oficial divulgada pelo clube nas redes sociais.

Escalações de Barcelona e Boca Juniors:

Pedri, Sergi Roberto, Alba, Ansu Fati, Braithwaite, Sergi Agüero e Memphis Depay não viajaram com o elenco do Barcelona para jogar.

Do outro lado, o Boca promete colocar em campo os melhores jogadores para homenagear um dos reis do futebol.

Barcelona: Ter Stegen (Neto); Dani Alves, Araújo, Lenglet, Umtiti; Busquets, De Jong, Coutinho; Dembelé, Gavi, De Jong

Boca Juniors: García; Mancuso, López, Zambrano, Sández; Varela, González, Molinas; Zeballos, Salvio, Pavon

Leia também:

Quando é o jogo de volta na final da Copa do Brasil 2021?