Barcelona x Cádiz: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (21/02)

Barcelona x Cádiz se enfrentam neste domingo (21) a partir das 10h (horário de Brasília), no Camp Nou, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Time da Catalunha pode diminuir a diferença com o Real Madrid se vencer o confronto de hoje. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Barcelona x Cádiz: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Possíveis escalações

Possível Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Piqué, Alba, Dest; De Jong, Pedri, Busquets; Dembelé, Messi, Griezmann.

Possível Cádiz: Ledesma; Iza, Cala, Alcalá, Espino; Garrido, Perea, Fali, Salvi; Negredo, Lozano.

Como as equipes chegam para o jogo?

Buscando recuperar-se do vexame do meio da semana, o Barcelona precisa dos três pontos para continuar na luta pela liderança. Em terceiro lugar com quarenta e seis, a equipe culé tem que ganhar para diminuir a diferença com o Real Madrid, vice-líder. Ademais, para o jogo de hoje, o técnico Koeman está sem Ansu Fati, Philippe Coutinho, Sergi Roberto e Araújo, todos lesionados.

Enquanto isso, o Cádiz segue na luta para se afastar completamente da zona de rebaixamento. Em 15º com vinte e quatro pontos, os visitantes podem empatar com o Valencia em 12º se vencerem hoje. Assim, o Cádiz entra em campo neste domingo sem Carcelén.

Últimos jogos de Barcelona e Cádiz

No jogo de ida pelas oitavas de final da Champions League, o Barcelona foi derrotado por 4 a 1 pelo PSG na terça-feira (16) em casa, no Camp Nou.

Por fim, o Cádiz enfrentou o Athletic Bilbao na última segunda-feira (15) pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Por 4 a 0, a equipe do Bilbao garantiu os três pontos.

