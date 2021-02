Barcelona x Elche: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (24/02)

Barcelona e Elche se enfrentam nesta quarta-feira (24) a partir das 15h (horário de Brasília), no Camp Nou, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Espanhol. O time da Catalunha pode terminar a semana em terceiro lugar com cinquenta pontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Barcelona x Elche: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Possíveis escalações

Possível Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Alba, Lenglet; De Jong, Pedri, Busquets; Dembelé, Messi, Griezmann (Trincão).

Possível Elche: Badía; Barragan, González, Calvo, Mojica; Morente, Mfulu, Guti, Rigoni; Boyé, Carrillo.

Como Barcelona e Elche chegam para o jogo?

A equipe do Barcelona aparece em 4º com quarenta e sete pontos. Portanto se vencer hoje, termina a semana em terceiro lugar com cinquenta, com catorze vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Então, para o jogo desta quarta, Ronald Koeman está sem Ansu Fati, Araújo, Coutinho e Sergi Roberto.

Enquanto isso, o Elche briga para escapar da zona de rebaixamento. Em 18ª posição com vinte e um, precisa somar pontos se quiser se afastar completamente da degola. Assim, para o confronto de hoje, Marcone está suspenso.

Últimos jogos

Pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, as equipes entraram em campo no fim de semana. No sábado (20), o Elche venceu o Eibar por 1 a 0 jogando em casa.

Por fim, o Barcelona empatou em 1 a 1 com o Cádiz jogando em casa, no Camp Nou, no domingo (21).

