Atalanta e Real Madrid: o que sabemos sobre o confronto das oitavas

Depois de uma classificação difícil, o Real Madrid já tem o seu confronto definido para as oitavas de final da UEFA Champions League. Nesta quarta-feira (24), a equipe espanhola viaja para jogar contra a Atalanta no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, às 17h (horário de Brasília). Esta será a primeira vez que as equipes se enfrentam. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Como vem a Atalanta para o confronto?

Classificado em segundo lugar do grupo D com onze pontos, a Atalanta busca repetir o sucesso da temporada passada, onde alcançou as quartas de final, eliminada pelo PSG.

Ademais, o técnico Gian Piero Gasperini possui como baixa apenas Hateboer, já que o clube não divulgou a convocação oficial e este é o único jogador fora do último jogo do time.

Pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta goleou o Napoli por 4 a 2 no domingo (21) jogando em casa, permanecendo em 5º com quarenta e três pontos.

Possível Atalanta: Gollini; Djimsiti, Toloi, Romero; Maehle, de Roon, Pessina, Freuler, Gosens; Pašalić (Iličić), Muriel, Zapata.

Real Madrid desfalcado na Champions League

Depois de muito sufoco para conseguir a classificação na última rodada, o Real Madrid passou em primeiro lugar no grupo B com dez pontos.

Para o confronto desta quarta, o técnico Zidane possui muitos desfalques. Na lista, constam Eden Hazard, Sergio Ramos, Marcelo, Valverde, Rodrygo, Carvajal, Benzema, Militão e Odriozola. Com isso, é provável que o brasileiro Vinicius Junior, ex-Flamengo, esteja em campo como titular.

No último sábado (20), o Real venceu o Real Valladolid pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, vivo na briga pela liderança em segundo lugar com cinquenta e dois pontos.

Possível Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Vazquez, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius Jr, Mariano.

Histórico de confrontos entre Atalanta e Real Madrid

Em toda a história, Atalante e Real Madrid nunca se enfrentaram. Portanto, esta será a primeira vez que os clubes entram em campo em disputa. Agora, resta saber quem se dará melhor e alcançará a vantagem no histórico de confrontos.

Onde assistir ao jogo entre Atalanta e Real Madrid?

No Brasil, a rede de canais TNT Sports possui os direitos de transmissões da UEFA Champions League. Assim, você pode acompanhar o jogo entre Atalanta e Real Madrid através do Facebook da TNT Sports, a partir das 17h (Horário de Brasília) na quarta (24). Além disso, a plataforma Estádio TNT também apresenta a transmissão.

