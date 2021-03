Barcelona x Huesca: onde assistir e possíveis escalações – 15/03/2021

Encerrando a 27ª rodada do Campeonato Espanhol, Barcelona e Huesca se enfrentam nesta segunda-feira (15) a partir das 17h (horário de Brasília), no Camp Nou. Se vencer, equipe de Messi assume a vice-liderança novamente. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Barcelona x Huesca: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

Em terceiro lugar com cinquenta e seis pontos está o Barcelona. Lutando pela liderança do Campeonato Espanhol, o clube catalão pode retomar a vice-liderança se vencer o confronto desta segunda, desbancando o Real e somando cinquenta e nove. Assim, em seu plantel, Koeman não tem Coutinho e Ansu Fati, enquanto Araújo está de volta.

Por outro lado, o Huesca é o lanterna da competição com vinte pontos. Dessa maneira, se vencer hoje, pula três posições e fica próximo de escapar da degola. Ao todo, venceu três jogos, empatou onze e perdeu doze. No jogo de hoje, o time visitante não tem novas baixas.

Possíveis escalações de Barcelona x Huesca

Possível Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Lenglet, Mingueza, Alba; De Jong, Pedri, Busquets; Dembelé, Messi, Griezmann.

Possível Huesca: Fernández; Pulido, Siovas, Pablo; Pablo Maffeo, Rico, Seoane, Galan; Escriche, Ferreiro, Rafa Mir.

Últimos jogos

Ademais, no domingo (07) o Huesca perdeu para o Celta de Vigo por 4 a 3 jogando em casa pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Enquanto isso, o Barcelona ficou no empate com o PSG na última quarta-feira (10) em 1 a 1 no jogo de volta das oitavas da Champions, sendo eliminado.

