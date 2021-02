Bayern de Munique vence o Tigres e é campeão do Mundial de Clubes

O Bayern de Munique é o campeão do Mundial de Clubes. Por 1 a 0, a equipe bávara venceu o Tigres nesta quinta-feira (11), com gol de Pavard, jogando no Estádio da Cidade da Educação, no Catar. Este é o sexto título do Bayern na temporada 2019/20, tendo conquistado Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Liga dos Campeões, Supercopa da Alemanha e UEFA. Então, veja como foi a partida.

Bayern de Munique e Tigres no Mundial de Clubes

A primeira etapa foi bastante equilibrada, com ambas as equipes apresentando boas chances. O Bayern, favorito no Mundial, chegou bem com Davies, Coman, Ganbry e Lewandowski, Gignac aos 10 minutos teve uma das melhores oportunidades chutando fora da área, mas manda para longe.

Foi então que, aos 17 minutos, Kimmich conseguiu balançar o gol de Guzmán. Mas no mesmo instante o árbitro verificou o VAR e optou por cancelar a marcação. O motivo foi que Lewandowski estava impedido. Até o intervalo, o time de Munique seguiu pressionando a defesa do Tigres.

No segunda tempo, o time alemão dominou completamente o jogo. O adversário pouco apareceu. Logo aos 2 minutos Leroy Sané levou perigo para o rival, mas não obteve sucesso. Aos 13 minutos, Lewandowski na área assusta Guzmán e, com a sobra, Pavard facilmente acertou em cheio as redes. Porém, o impedimento no polonês foi marcado. Mas no mesmo instante o VAR foi acionado e validou o gol.

A equipe do Tigres respondeu um minuto depois com Quiñones, mas acabou sendo desarmado pela defesa alemã. Aos 35, próximo dos minutos finais, Tolisso mais uma vez levou perigo ao mandar a bola na trave. Assim, com o apito final, o Bayern venceu o Tigres por 1 a 0 e consagrou-se campeão do Mundial de Clubes, sendo este o seu quarto título na competição.

Escalações:

Bayern: Neuer; Pavard, Sule, Hernández, Davies; Kimmich, Alaba; Gnabry, Sané, Coman; Lewandowski.

Tigres: Guzmán; Rodríguez, Reyes, Salcedo, Dueñas; Rafael Carioca, Aquino, Pizarro, Quiñones; González, Gignac.

Bayern conquista o sexto título da temporada 2020

Além de conquistar o quarto título do Mundial de Clubes, o Bayern também chegou a marca de seis títulos na temporada 2019/20, ou seja, venceu todos os torneios que participou.

Na lista, estão Copa da Alemanha, Campeonato Alemão, Supercopa da Alemanha e UEFA, Liga dos Campeões e agora Mundial de Clubes da FIFA. Além disso, a equipe também contabiliza diversos troféus individuais como o prêmio de melhor jogador do mundo, o FIFA The Best, para Robert Lewandowski.

