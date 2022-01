Bayern de Munique x Borussia M'gladbach: onde assistir de graça - 07/01

Equipe do Bayern precisa da vitória nesta sexta-feira para se manter na liderança do Campeonato Alemão

Abrindo a décima oitava rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe o Borussia Monchengladbach nesta sexta-feira, 07/01, a partir das 16h30 (horário de Brasília), com a bola rolando na Allianz Arena. Com transmissão de graça e online, saiba onde assistir ao jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Bayern de Munique hoje: O serviço de streaming OneFootball, disponível somente no site e aplicativos pelo Android e iOS, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Alemão ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, cidade de Munique, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar com 43 pontos, o Bayern de Munique quer continuar na liderança por muito mais tempo até alcançar mais um título. Para isso, precisa da vitória nesta sexta-feira, além de torcer por um tropeço do Borussia Dortmund na rodada, aumentando assim a vantagem que possui. Por fim, coleciona catorze vitórias, um empate e duas derrotas.

Enquanto isso, o Monchengladbach aparece em 14ª posição com 19 pontos, isto é, venceu até o momento na temporada cinco jogos, empatou quatro e perdeu oito, precisando do resultado em seu favor no confronto de hoje para escapar da zona de rebaixamento. O elenco não vence por mais de cinco rodadas, o que preocupa a torcida.

Escalações de Bayern x Borussia M'gladbach:

O técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, tem baixas importantes neste momento, incluindo Choupo-Moting, Goretzka, Sarr e Stanisic, além de jogadores não incluindo como Coman, Davies, Hernandez, Manuel Neuer, Nianzou, Leroy Sané, Upamecano e Tolisso

Já o Borussia não contará com Bennetts, Bensebaini, Beyer, Doucoure, Hofmann, Scally e Zakaria.

Bayern de Munique: Ulreich; Pavard, Kimmich, Süle; Sabitzer, Roca; Tillman, Musiala, Müller, Gnabry; Lewandowski

Borussia M.: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Netz; Kramer, Kone; Herrmann, Stindl, Thuram; Embolo

