Bayern x Borussia Dortmund: onde assistir e escalações – 6/03/2021

Bayern de Munique e Borussia Dortmund protagonizam o Der Klassiker, clássico do futebol alemão, neste sábado (06), a partir das 14h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. Então, saiba a seguir onde assistir.

Bayern x Borussia Dortmund: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

Canal Band, na tv aberta. SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 19, OI:960/607

No aplicativo Onefootball ao vivo

Como vem as equipes para o jogo?

Em primeiro lugar do Campeonato Alemão com cinquenta e dois pontos, o Bayern pode aumentar a vantagem que possui na liderança se vencer o confronto. Além disso, tem que torcer por um tropeço do RB Leipzig, que também joga hoje. O técnico Flick não pode contar com Pavard, Tolisso, Tanguy Nianzou e Douglas Costa

Enquanto isso, o Dortmund está em 5ª posição com trinta e nove. Depois de apresentar problemas no começo da temporada, a equipe amarela conseguiu se recuperar e agora segue na briga para alcançar o topo da tabela. Então, no clássico deste sábado, o plantel está sem Akanji, Reyna, Schmelzer e Witsel, enquanto Sancho e Guerreiro são dúvidas.

Possíveis escalações de Bayern x Borussia Dortmund

Possível Bayern de Munique: Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski

Possível Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Can, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Delaney, Dahoud; Reus, Haaland, Sancho.

Últimos jogos

Ademais, ambos os times entraram em campo no último sábado (27) pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. Assim, o Bayern goleou por 5 a 1 a equipe do Colônia.

Por fim, o Borussia Dortmund venceu o Arminia por 3 a 0 jogando em casa.

