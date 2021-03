Belenenses x Benfica: onde assistir ao jogo de hoje – 08/03/2021

Belenenses e Benfica se enfrentam nesta segunda-feira (08) a partir das 17h15 (horário de Brasília), no Estádio de Honra, em Portugal, em jogo da 22ª rodada do Campeonato Português. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Belenenses x Benfica: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

O time do Belenenses ocupa neste momento o 12º lugar com vinte e dois, ou seja, precisa somar pontos para se afastar de qualquer maneira da zona de rebaixamento. Ao todo, venceu quatro jogos, empatou dez e perdeu sete. No confronto desta segunda, não foram detectadas novas lesões no plantel.

Enquanto isso, o Benfica continua na luta para alcançar a liderança. Em 4º com quarenta e dois pontos, o time comandado por Jorge Jesus pode diminuir a diferença com os rivais se garantir a vitória. Então, o treinador não tem em seu plantel André Almeida, enquanto Vertonghen e Darwin são dúvidas.

Possíveis escalações de Belenenses x Benfica

- PUBLICIDADE -

Possível Belenenses: Kritsyuk; Henrique, Silva, Diogo Cabral, Tómas Ribeiro, Lima; Varela, Phete, Sithole, Miguel Cardoso; Cassierra.

Possível Benfica: Vlachodimos (Helton); Lucas Veríssimo, Gonçalves, Vertonghen (Jardel), Grimaldo; Weigl, Pizzi, Rafa, Everton; Waldschmidt, Seferovic.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo na última segunda-feira (01) em jogos da 21ª rodada do Campeonato Português. Assim, o Benfica venceu o Rio Ave por 2 a 0 em casa.

Do outro lado, o Belenenses ficou no empate com o Moreirense em 2 a 2.

Jogos de hoje na TV: confira as partidas de segunda-feira – 08/03/2021