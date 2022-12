Onde vai passar o jogo do Benfica hoje ao vivo online - 30/12

O líder Benfica visita o terceiro colocado Braga nesta sexta-feira, 30 de dezembro, pela décima quarta rodada do Campeonato Português, em retorno após a Copa do Mundo. No Estádio de Braga, o jogo do Benfica hoje está marcado para começar às 18h15 (horário de Brasília). Tudo o que você precisa para assistir está no texto.

Como assistir o jogo do Benfica hoje ao vivo

O Star + é quem vai transmitir o jogo do Benfica hoje às 18h15 (horário de Brasília).

A emissora ESPN é a responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Português. Nesta sexta-feira, o canal optou por não exibir Braga e Benfica. Por essa razão, o torcedor só pode acompanhar o jogo através do serviço de streaming.

Quem já é assinante pode acompanhar no aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv. Dá para assinar no site (www.starplus.com) ou na plataforma em dispositivo móvel.

Horário: 18h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Braga, em Braga, Portugal

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + (www.starplus.com) e no aplicativo disponível por assinatura

Braga x Benfica palpites

Com 28 pontos em terceiro lugar, o Braga entra em campo nesta sexta-feira para se manter vivo na briga pela liderança. No total, o elenco contabiliza nove vitórias, um empate e três derrotas na temporada, com triunfo diante do Portimonense na última rodada.

Do outro lado, o Benfica se mantém em primeiro lugar com 37 pontos, cinco de vantagem com o segundo colocado na classificação. São 12 vitórias, um empate e nenhuma derrota para o elenco de Lisboa, que pretende se manter assim para buscar ao fim da temporada o troféu.

Escalação do Braga: Matheus; Tormena, Sequeira, Oliveira, Fabiano; Horta, Musrati, André Horta, Medeiros; Abel Ruiz e Vitinha.

Escalação do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, Antonio Silva, Grimaldo; Enzo Fernández, Florentino, David Neres; Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos.

Quando o Benfica ganhou a Liga dos Campeões?

O Benfica tem dois títulos da Champions League, conquistados nos anos de 1960/61 e 1961/62.

Na primeira conquista, o clube português bateu o Hearts, da Escócia, para garantir a classificação até a primeira fase. Depois, venceu o húngaro Újpest FC, o AGF Aarhus nas quartas de final, o Rapid Vienna na semifinal e o Barcelona na grande final por 3 a 2.

Já na temporada 1961/62, o elenco de Lisboa bateu o Rapid Vienna na fase preliminar. Depois, passou pelo Áustria Vienna na primeira fase, o Nuremberg nas quartas e o Tottenham na semifinal da Liga dos Campeões.

Na final, ganhou do Real Madrid por 5 a 3, com a participação do genial Eusébio.

Jogos da rodada no Campeonato Português

Além do jogo do Benfica hoje, outros dois confrontos também serão disputados nesta sexta-feira, 30 de dezembro, durante a última semana do ano.

Confira todos os embates da décima quarta rodada da competição portuguesa.

Rio Ave 1 x 1 Marítimo

Portimonense 1 x 2 Casa Pia

Porto 5 x 1 Arouca

Gil Vicente 1 x 0 Santa Clara

Sporting 3 x 0 Paços Ferreira

Chaves x Famalicão - 14h

Vizela x Vitória SC - 16h

Braga x Benfica - 18h15

