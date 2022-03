Bélgica x Burkina Faso: onde assistir e horário do jogo hoje (29/03)

As equipes de Bélgica x Burkina Faso se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), em jogo amistoso preparatório para a Copa do Mundo, jogando no Constant Vanden Stock Stadium, em Anderlecht. Confira a seguir as informações da partida de hoje.

A seleção belga está classificada para o Mundial da FIFA, enquanto os visitantes não conseguiram a vaga.

Onde assistir Bélgica x Burkina Faso ao vivo

O jogo da Bélgica e Burkina Faso hoje será transmitido ao vivo no streaming Estádio TNT, a partir das 15h45, no horário de Brasília.

O streaming da Turner transmite o confronto de maneira online somente através do site (www.estadio.com) ou aplicativo. O serviço está disponível por R$19,90 ao mês.

A parceria da plataforma com operadoras de TV possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

Escalação de Bélgica e Burkina Faso

Provável Bélgica: Mignolet, Boyata, Denayer, Theate, Thorgan Hazard, Tielemans, Dendoncker, Saelemaekers, De Katelaere, Vanaken e Batshuayi

Provável Burkina Faso: Quédraogo, Kabore, Quatarra, Tapsoba, Yago, Touré, Ismahila, Abdoul, Sangaré, Traoré e Outtara

A seleção da Bélgica já está com a sua vaga no Mundial da FIFA garantida. Pelo grupo E, terminou em primeiro lugar com 20 pontos e, de maneira antecipada, carimbou o seu passaporte até a competição. O elenco belga conquistou seis vitórias e dois empates, sem perder nenhum confronto. Agora, utiliza o amistoso desta terça-feira para treinar os jogadores e optar pela melhor escalação.

Enquanto isso, o elenco do Burkina Faso não conseguiu uma vaga através das Eliminatórias da África. A seleção garantiu-se em segundo lugar no grupo A com 12 pontos, ficando atrás apenas da Argélia. Ao todo, fez três vitórias e três empates.

Por que a Copa de 2022 será em novembro?

A Copa do Mundo da FIFA vai acontecer em novembro por conta das altas temperaturas no Catar durante o meio do ano. Por essa razão, a entidade optou por realizar a competição no final do ano, durante o inverno, para melhorar a situação em favor dos jogadores, técnicos, comissão e até mesmo torcedores que vão acompanhar os jogos do estádio.

A Copa do Mundo tem início em 21 de novembro, segunda-feira. Até o momento, vinte seleções já estão classificadas através das Eliminatórias, com exceção do Catar. A decisão, entretanto, vai acontecer em 18 de dezembro. Por fim, o sorteio da fase de grupos vai acontecer na próxima sexta-feira, 1 de abril.

